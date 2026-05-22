El Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona viatja a Mèxic per buscar aliances empresarials
La delegació participarà a la fira International Medical Expo Guadalajara 2026 i mantindrà reunions amb hospitals, clústers i institucions de Jalisco.
El Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona participarà, del 22 al 30 de maig, en una missió empresarial i institucional a Guadalajara, Mèxic, amb l’objectiu d’establir contactes amb empreses, hospitals, clústers i institucions vinculades al sector de la salut.
La delegació catalana assistirà del 25 al 27 de maig a la International Medical Expo Guadalajara 2026, que se celebrarà a Expo Guadalajara. Segons l’organització, la fira preveu reunir més de 8.000 professionals del sector salut, entre directius hospitalaris, responsables de compres, empreses tecnològiques i proveïdors especialitzats.
L’esdeveniment inclourà espais de networking, reunions B2B, conferències, tallers i programes de connexió amb hospitals privats mexicans a través de la iniciativa Conecta + Hospitales.
A banda de la participació a la fira, la missió empresarial té prevista una agenda de reunions entre el 28 i el 30 de maig amb clústers, hospitals i altres agents de l’ecosistema de salut de Jalisco, un territori amb activitat en els àmbits de la innovació i la tecnologia mèdica.
La iniciativa forma part de l’estratègia d’internacionalització del Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona, vinculat al futur Campus de Salut Girona-Salt. El projecte treballa amb el model One Health, que relaciona salut humana, animal i ambiental, i promou la col·laboració entre empreses, hospitals, universitats i centres de recerca.
La delegació inclou tres empreses: Earlystart-Memimababy, especialitzada en desenvolupament infantil primerenc a través de la lactància i el son; Medtech Catalonia, que ha desenvolupat Clyype, un dispositiu wearable reutilitzable amb filtració bidireccional de partícules i aerosols; i ICONSL-IBTI, centrada en solucions per a l’ecosistema hospitalari i sanitari, especialment en digitalització i millora de processos.
El director del Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona, David Coromina, afirma que “aquesta missió representa una oportunitat estratègica per connectar l’ecosistema gironí amb un dels territoris més dinàmics d’Amèrica Llatina en l’àmbit de la salut i la innovació. Volem generar aliances, compartir coneixement i facilitar que les empreses del nostre territori puguin créixer internacionalment”.
La missió també preveu avançar en la col·laboració entre la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç de Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Económico i el Clúster Médico Jalisco, amb la voluntat d’establir vies de cooperació entre Europa i l’Amèrica Llatina en salut, biotecnologia, innovació i benestar. Segons dades de l’organització, la International Medical Expo ha generat en les darreres edicions un volum de negoci superior als 92 milions de pesos mexicans.
