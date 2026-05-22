L’Institut de Llançà guanya el Gran Concurs del Formigó a Girona
El certamen, impulsat pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona, ha reunit més de 420 alumnes de 29 centres de la demarcació per acostar l’arquitectura tècnica als estudiants
L’Institut de Llançà ha guanyat el Gran Concurs del Formigó de la província de Girona després d’aconseguir la proveta amb més resistència entre els 29 centres participants. L’equip, format per quatre alumnes de 1r de batxillerat tecnològic, va elaborar una peça de formigó que va assolir els 35,85 N/mm².
El concurs, impulsat pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona, es va posar en marxa al març amb l’objectiu d’apropar l’arquitectura tècnica i el sector de la construcció a l’alumnat de batxillerat tecnològic i de cicles formatius de construcció. Hi han participat més de 420 alumnes de centres de tota la demarcació.
El president del CATGI, Antoni Bramon, afirma que “fins i tot per a nosaltres ens va sorprendre la gran acollida que va tenir aquest concurs que ens ha permès donar a conèixer la nostra professió entre els estudiants dels 16 als 17 anys”. També destaca que “el resultats de resistència de les provetes dels tres primers classificats està per sobre dels 30 N/mm², una xifra superior al formigó que se sol utilitzar en edificació que se situa entre els 25 i els 30 n/mm². Per tant, des del Col·legi hem de felicitar, no només a l’alumnat, sinó també al professorat per aquests magnífics resultats”.
La proveta guanyadora va ser elaborada per Arnau Fernández, Irena de Tena, Ainhoa Pérez i Neo Mussimano, amb l’acompanyament de la professora de Tecnologia Núria Garcia. Com a premi, l’alumnat visitarà el 8 de juny els laboratoris del CECAM, a Celrà, on es van fer els assajos de resistència, i l’edifici de la Generalitat a Girona, construït en bona part amb formigó.
Garcia assenyala que “a més d’estar molt satisfets per haver estat els guanyadors del concurs també volem agrair aquest tipus d’iniciatives que ens permeten sortir de la teoria i del dia a dia de les aules”.
La segona posició ha estat per a l’Institut Ridaura de Castell-Platja d’Aro, amb una proveta de 34,28 N/mm². El tercer lloc ha estat per a l’Institut de Santa Coloma de Farners, que va obtenir una resistència de 31,43 N/mm².
El concurs també incloïa una categoria de creativitat, en què els centres havien de difondre el procés de treball a través de vídeos o fotografies a les xarxes socials. El premi ha estat per a l’Institut La Miquela de Bescanó.
Com a centre guanyador a la província de Girona, l’Institut de Llançà participarà en una fase estatal amb els centres vencedors de la resta de províncies.
