Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
El relleu arriba mentre la marca busca una nova planta per mantenir l’envasament de la llet a Catalunya
Llet Nostra ha nomenat Josep Maria Campabadal nou president de la marca de llet de cooperatives catalanes en substitució de Jordi Riembau, que deixa el càrrec per jubilació després de deu anys al capdavant. Campabadal es converteix així en el tercer president de la marca des de la seva fundació, l’any 2003.
El canvi tanca una etapa marcada per la presidència de Riembau, ramader de Palau-sator, al Baix Empordà, que va assumir el càrrec l’any 2016, en substitució de Xavier Tubert. La marca manté un pes destacat a les comarques gironines. Del centenar de granges que formen part de Llet Nostra, un 29% són gironines i produeixen gairebé el 70% de la llet que ven la companyia.
El nou president, nascut el 1969 a Térmens, a Lleida, és ramader de quarta generació i dirigeix actualment una granja de 310 vaques. També és president de la Cooperativa de Vallfogona i membre de la junta rectora de la cooperativa lletera del Baix Empordà. La seva trajectòria està vinculada al sector ramader, al cooperativisme agrari i a la defensa de les explotacions familiars catalanes, segons detallen des de Llet Nostra.
La presidència, "tot un repte"
Campabadal assumeix la presidència com un salt de dimensió respecte al dia a dia de la seva explotació familiar. "És tot un repte", admet el nou president en declaracions a Diari de Girona. Tot i haver tingut responsabilitats cooperatives, especialment al capdavant de la Cooperativa de Vallfogona, reconeix que Llet Nostra representa una escala diferent. "És una altra dimensió, no té res a veure", assegura.
El nou president continua treballant directament a la granja familiar de Térmens, on té un set treballadors. L’equip es reparteix les tasques del camp, l’alimentació del bestiar, la munyida i la cura dels vedells. Campabadal posa l’accent en la dedicació que exigeix una explotació lletera. "Entre tots ho fem tot. A la granja de vaques no es pot marxar fins que no s’ha acabat", exposa en declaracions a aquest diari.
La trajectòria familiar va començar amb una sola vaca, en una època en què moltes cases de poble tenien animals per a l’autoconsum. El seu pare va ampliar l’explotació i, a mitjans dels anys vuitanta, la família va comprar 25 vedelles a Alemanya, un pas que va marcar el creixement de la granja. Campabadal s’hi va incorporar amb 17 anys, després de deixar els estudis, i des d’aleshores ha viscut la transformació d’un sector que ha anat perdent explotacions lleteres.
Un nou centre per envasar
El relleu arriba en un moment en què un dels principals reptes de la nova presidència serà trobar un nou centre per envasar la llet a Catalunya. Llet Nostra feia servir fins ara la fàbrica que Pascual tenia a Gurb, però la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas obliga la marca a buscar una alternativa industrial per mantenir l’envasament a Catalunya. Fins que no es concreti aquesta opció, la companyia envasarà provisionalment a les instal·lacions de Pascual a Aranda de Duero, a Burgos. Llet Nostra ha subratllat que aquest canvi afecta només la part industrial del procés i no l’origen del producte, que continuarà procedint dels ramaders catalans que formen part del projecte.
La companyia, integrada per un centenar de petites i mitjanes granges familiars, va vendre el 2025 35 milions de litres de llet i va facturar 33,9 milions d’euros. La marca defensa el seu "compromís amb el sector ramader català, la proximitat, la qualitat i la continuïtat d’un model basat en les granges familiars i el cooperativisme".
Amb la sortida de Gurb, a Catalunya queden tres grans centrals que continuen envasant llet líquida sota diferents marques: la planta de Lactalis a Mollerussa, la de Làctia Agroalimentària a Vidreres i la de Letona Cacolat a Santa Coloma de Gramenet. En el cas gironí, la fàbrica de Vidreres és una de les principals instal·lacions del sector i envasa, entre altres marques, llet per a Hacendado, ATO i una petita producció de la cooperativa Campllong.
