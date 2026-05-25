Deco fitxa per la cadena de menjar saludable Boali
La firma brasilera especialitzada en amanides, ‘bowls’, ‘wraps’ i begudes ‘healthy’ líder al Brasil obre a Barcelona amb el director esportiu del Barça com a soci
Ferran Imedio
Des que va ser nomenat director esportiu del Barça per Joan Laporta, Deco ha aconseguit un difícil consens al seu voltant: tothom coincideix que ha sabut fitxar jugadors per confeccionar una plantilla competitiva malgrat la mala situació econòmica del club. Ara suma una nova aposta a la capital catalana, però no futbolística sinó gastronòmica: s’ha convertit en soci de la cadena de restaurants saludables Boali a Espanya i Portugal. Dimecres de la setmana passada va inaugurar el primer al nostre país: és a Barcelona. I l’exjugador, doble campió de la Champions (2004 amb el Porto i 2006 amb el Barça), està convençut que triomfarà en el terreny gastronòmic tant com en el del futbol.
Boali, la xarxa d’alimentació healthy més gran del Brasil, va ser creada a Sao Paulo el 2015 per Rodrigo Barros, triatleta i exatleta, que també ha fundat la marca Mana Poke. En total, al seu país compta amb 160 locals que reparteixen desenes de milers d’àpats al mes, i ara es vol menjar el món; a la península Ibèrica, de bracet amb Deco.
Ha començat als EUA (Miami) i Portugal (ara hi ha dos locals a Lisboa, però seran cinc al país lusità abans no s’acabi l’any), i acaba d’arribar a Espanya (al setembre inaugurarà un espai a Diagonal Mar i en tindrà tres més en els pròxims 12 mesos).
L’exfutbolista va entrar en el negoci l’abril del 2025 com a franquiciat a Arena Deco Beach, unes instal·lacions esportives situades a Indaiatuba, a l’Estat de Sao Paulo, on es formen joves talents en disciplines que es practiquen sobre sorra, com el tennis platja i el vòlei platja. Al director esportiu del Barça li va agradar tant el projecte que va acceptar la proposta del seu amic de convertir-se en soci en el seu aterratge a Europa. "La cosa va anar molt bé a Portugal, de manera que vam pensar en Espanya".
"M’agrada perquè, a més de ser saludable, té bon gust, és bo. A casa mengem molt els seus plats perquè tenen una mica de tot: pasta, arròs, carn... Em sembla que és un concepte que creixerà molt aquí", assenyala. Li agrada tant, està tan convençut de les bondats de l’oferta del Boali, que no descarta emportar-se algun dia la plantilla blaugrana al restaurant. "Els jugadors mengen molt bé perquè la dieta que segueixen és molt bona, però un dia segur que els porto aquí", diu.
¿Què podrien endrapar els campions de Lliga? Doncs podrien demanar el mateix que a Rio de Janeiro, Lisboa o Miami perquè a la carta del Boali de Barcelona hi ha els plats que han consagrat la cadena al Brasil; al cap i a la fi, es tracta d’una firma global que ofereix el mateix en qualsevol racó del planeta, i sempre en racions ben generoses. "Un dels secrets del nostre èxit és que som molt eficients pel que fa a operacions (proveïdors, distribució, etcètera) i això ens permet treballar a gran escala", explica Barros.
Podrien triar entre amanides fetes a mida en funció dels ingredients que escollissin, o bé apostar per alguna de ja feta, com la popular Hoy Empiezo (tires de pollastre, mesclum d’amanida, ceba vermella, pastanaga ratllada, ou, brossat, baies de goji, salsa de mostassa i mel).
Podrien decidir-se pels wraps; per exemple, pel més venut al Brasil, anomenat Spicy Chicken, fet a base de tires de pollastre, tomàquet cherry, ou dur, enciam, parmesà, rostes, salsa César i la picant salsa Valentina.
Podrien provar els bowls que tant agraden a Portugal i que es presenten en plats fondos en comptes de bols: destaca l’Aloha, amb daus de salmó fumat, arròs gessamí, kimtxi, formatge Philadelphia, edamame, llavors de sèsam, xips vegetals i salsa poke, i el Korean, amb porc amanit amb salsa barbacoa, arròs integral, mesclum d’amanida, ou, formatge halloumi, pastanaga ratllada, kimtxi, salsa i salsa Valentina. I tot plegat, maridat amb batuts proteics, de fruita (smoothies) i sucs.
