Els hotels gironins registren el millor abril en pernoctacions de la història
Catalunya també marca un nou màxim de pernoctacions hoteleres a l'abril, superant els 5 milions de nits, impulsada principalment pel mercat estatal
Els hotels de la província de Girona han tancat l’abril del 2026 amb el volum més alt de pernoctacions en un mes d’abril de tota la sèrie de l’Institut Nacional d’Estadística, que arrenca el 1999. Segons les últimes dades de la Conjuntura Turística Hotelera de l’INE, els establiments gironins van registrar 1.077.191 pernoctacions durant l’abril, un 1,9% més que el mateix mes de l’any passat. Això suposa 19.941 nits més que l’abril del 2025, quan se’n van comptabilitzar 1.057.250.
El rècord de pernoctacions, però, no va anar acompanyat d’un màxim de viatgers. Els hotels gironins van allotjar 408.115 persones durant l’abril, un 2,8% més que l’any passat, però per sota del sostre d’un abril, registrat el 2023 amb 414.955 viatgers. Així, la demarcació marca un nou màxim en nits d’hotel, però no en volum de clients.
El creixement del nombre de viatgers es reparteix entre el mercat estatal i l’estranger. Els residents a Espanya van pujar fins als 172.548 viatgers, un 1,7% més que l’abril del 2025, mentre que els residents a l’estranger van arribar als 235.567, un 3,7% més. En canvi, l’evolució de les pernoctacions mostra un comportament diferent. Les nits dels residents a Espanya van créixer amb força, fins a 385.728, un 7,5% més, mentre que les dels residents a l’estranger van baixar lleugerament, fins a 691.462, un 1% menys.
Això apunta a un abril amb més clients, però amb una estada mitjana una mica més curta. En conjunt, els hotels gironins van registrar 2,64 nits per viatger, lleugerament per sota de les 2,66 de l’abril del 2025 i clarament per sota de les 2,88 de l’abril del 2019. Tot i aquesta reducció de l’estada mitjana, el volum total de nits ha estat suficient per fixar un nou sostre per a aquest mes.
Més de dos milions de viatgers, un abril mai assolit
A Catalunya, el nombre de viatgers als hotels durant l’abril ha superat per primera vegada la barrera dels dos milions en aquest mes i ha arribat als 2.005.817 hostes, una xifra que no s’havia assolit mai en un abril des de l’inici de la sèrie de l’INE, el 1999. El registre supera el màxim anterior, de l’abril del 2025, quan es van comptabilitzar 1.976.098 viatgers, i representa un augment de l’1,5%. També les pernoctacions han marcat un nou sostre per a aquest mes, amb 5.033.965 nits, un 1,7% més que fa un any.
L’augment s’explica sobretot pel mercat estatal, mentre que el turisme estranger es manté com a majoritari però recula lleugerament respecte al 2025. Els residents a Espanya han pujat fins als 734.685 viatgers, un 5,9% més, i han sumat 1,55 milions de pernoctacions, un 7,2% més. En canvi, els residents a l’estranger han estat 1.271.132, un 0,9% menys, i han generat 3,48 milions de nits, un 0,6% menys. Tot i aquest retrocés suau, els visitants internacionals continuen representant més de sis de cada deu clients allotjats als hotels catalans i gairebé set de cada deu pernoctacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra