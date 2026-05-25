FERGUS Group compra el tent Lloret de Mar després de quatre anys gestionant-lo
El grup mallorquí incorpora l’establiment al seu portafolis en propietat i reforça l’aposta pel model tent Hotels, basat en la reconversió d’hotels vacacionals madurs
FERGUS Group ha comprat l’hotel tent Lloret de Mar, un establiment situat a 200 metres de la platja i al centre del municipi, després de més de quatre anys gestionant-lo. L’operació permet al grup mallorquí incorporar l’actiu al seu portafolis en propietat i reforça la seva estratègia de creixement en destinacions vacacionals madures.
L’hotel ja havia estat reconceptualitzat i reformat per la companyia el 2021, quan va passar a operar sota la marca tent Hotels, la línia del grup orientada a actualitzar establiments de dues i tres estrelles que havien quedat desposicionats dins del mercat turístic. Segons la companyia, durant aquests anys la gestió ha permès augmentar el valor de l’actiu i "millorar-ne la rendibilitat".
El president executiu i propietari de FERGUS Group, Pep Cañellas, defensa que el tent Lloret de Mar és “un exemple de com una inversió ben dirigida, una reconceptualització que tingui clara l’experiència adequada al client i una operació més eficient poden donar una segona vida a un hotel”. Amb la compra, afegeix, el grup assegura “la continuïtat d’un projecte alineat” amb la seva visió a llarg termini.
El model de tent Hotels es basa en el concepte Bed&Unlimited Brunch, que substitueix el format clàssic d’esmorzar per un servei de brunch il·limitat fins a les 13.30 hores. L’establiment de Lloret també disposa de gimnàs, piscina amb solàrium, bugaderia d’autoservei, zona lounge i espais per al teletreball.
La cadena també ha introduït sistemes d’autocheck-in i una aplicació pròpia que permet fer peticions al personal de l’hotel, accedir a recomanacions turístiques o demanar menjar a través d’una integració amb Just Eat. Segons FERGUS Group, aquest model busca adaptar-se a un viatger que reclama experiències més flexibles, digitals i autònomes.
Amb aquesta adquisició, la companyia consolida la seva presència a Lloret de Mar, una de les principals destinacions turístiques de la Costa Brava, i manté l’aposta per transformar hotels existents en productes més competitius dins d’un mercat marcat per la renovació de la planta hotelera i la necessitat d’actualitzar l’oferta vacacional.
