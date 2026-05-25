L’encariment del gasoil pressiona el sector del transport gironí
El sector del transport de mercaderies recorda que el combustible representa entre el 30% i el 40% del cost d'un viatge.
L’encariment del gasoil torna a pressionar les empreses de transport de les comarques gironines. El sector del transport de mercaderies per carretera recorda que el combustible és una de les principals despeses d’un camió i que, segons el tipus de vehicle i de trajecte, pot representar entre el 30% i el 40% del cost d’un viatge. A aquest import s’hi afegeixen costos com el sou del conductor, els pneumàtics o el manteniment i els impostos, entre d'altres.
A Girona, el gasoil A és ara gairebé un 19% més car que al febrer, quan va esclatar el conflicte d'Iran, i a l’abril va arribar a estar prop d’un 25% per sobre, segons les dades del Geoportal de preus de carburants del ministeri. Aquesta pujada encaixa amb el que estan notant les empreses, sobretot les que treballen amb vehicles de gran tonatge, on els costos energètics tenen un pes molt elevat. Per posar context, omplir el dipòsit d’un camió de gran tonatge pot superar fàcilment els 1.300 euros, prenent com a referència uns 800 litres de capacitat i un preu del gasoil A al voltant d’1,69 euros per litre.
El sector, però, remarca que aquest encariment no l’haurien d’assumir només els transportistes. Jordi Esparraguera, director d’Asetrans, explica que la llei permet revisar els preus del transport quan el carburant puja més d’un 5%. Això vol dir que, quan el gasoil s’encareix, les empreses poden repercutir aquest aument als clients. Ara bé, a la pràctica no sempre és fàcil. Segons Esparraguera, tot i que hi ha una certa cultura d’acceptar aquestes revisions, “costa repercutir el que realment toca”. El fort augment del gasoil i la poca claredat de l’administració a l’hora d’explicar les ajudes han generat desconfiança entre transportistes i clients.
En els serveis habituals, les tarifes es poden mantenir, però afegint-hi l’augment corresponent pel carburant. En canvi, en els nous encàrrecs o feines puntuals, els preus ja surten directament més alts perquè s’adapten al nou cost del gasoil. Els transportistes també critiquen la resposta de l’administració. Consideren que les mesures s’han plantejat massa igual per als consumidors particulars i per als professionals, tot i que les empreses de transport depenen molt més del carburant per treballar.
Si el gasoil es manté en aquests nivells, el sector preveu que l’encariment es traslladarà en cadena. Primer el transportista l’haurà de repercutir al client, després aquest el podrà traslladar als seus productes i, finalment, una part pot acabar arribant al consumidor. “Tot dependrà que la cadena aguanti”, resumeix Esparraguera, que admet que el sector necessita que aquesta situació duri “com menys millor”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau