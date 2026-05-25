La UE confirma la mesura que afecta bars i restaurants: a partir del 12 d’agost, no podran servir això
El Parlament Europeu i el Consell estableixen noves regles per a l’hostaleria que obliguen a substituir envasos de plàstic d’un sol ús per alternatives reutilitzables o compostables
Xavi Espinosa
La protecció del medi ambient s’ha convertit en una prioritat fonamental per a la Unió Europea els darrers anys. Les institucions comunitàries impulsen normatives destinades a reduir la contaminació i fomentar hàbits més sostenibles en tots els sectors econòmics. Entre les mesures més recents destaca la regulació que limita l’ús de plàstics d’un sol ús, una iniciativa que busca disminuir l’impacte ambiental generat per residus difícils de reciclar.
El desembre del 2025, el Parlament Europeu i el Consell van aprovar una nova normativa que afecta directament bars, cafeteries i restaurants d’Espanya i de la resta d’Europa. Aquesta regulació estableix restriccions sobre determinats envasos de plàstic utilitzats habitualment a l’hostaleria, especialment els destinats a servir productes en petites dosis individuals com sucre, sal, salses o amaniments.
Alternatives al que és tradicional
La mesura començarà a aplicar-se el pròxim 12 d’agost, coincidint amb una de les temporades de més activitat turística i hostelera. A partir d’aquesta data, els establiments ja no podran donar als clients sobrets de plàstic d’un sol ús per acompanyar menjars i begudes. L’objectiu principal és reduir la quantitat de residus generats diàriament i promoure sistemes més responsables amb el medi ambient.
Per adaptar-se a la nova legislació, els negocis hauran de recórrer a alternatives sostenibles. Entre les opcions permeses hi ha els dispensadors reomplibles, recipients reutilitzables, sobrets fabricats amb paper i envasos elaborats amb plàstic compostable certificat. Molts locals ja han començat a introduir setrilleres, pots reutilitzables i altres formats que permeten reduir considerablement el consum de plàstic.
L’aplicació d’aquestes mesures també ha generat preocupació en el sector de l’hostaleria. Alguns empresaris consideren que l’ús de recipients reutilitzables pot complicar el compliment de les normes d’higiene i seguretat alimentària. Mantenir una neteja correcta dels dispensadors col·lectius exigeix més controls i cures per evitar possibles riscos sanitaris.
Malgrat això, la normativa contempla algunes excepcions específiques. Els productes destinats al consum immediat podran continuar utilitzant certs formats individuals en determinades circumstàncies. A més, hospitals, residències i centres sanitaris tindran un tractament especial per garantir que la conservació d’aliments i begudes compleixi les màximes condicions de seguretat i salubritat.
Impulsar l’economia circular
La Unió Europea també preveu endurir les mesures a partir del 2030. En aquella data, fins i tot els envasos fabricats amb plàstic compostable certificat podrien quedar prohibits, amb el propòsit d’avançar cap a sistemes d’envasat totalment reciclables i reutilitzables. Aquesta estratègia forma part d’un pla més ampli per impulsar l’economia circular i reduir la dependència de materials contaminants.
Els bars i restaurants espanyols encara disposen d’un període d’adaptació per reorganitzar els serveis i complir les noves exigències mediambientals. Tot i que el canvi suposarà inversions i modificacions en la manera de treballar, també representa una oportunitat per avançar cap a un model d’hostaleria més sostenible i compromès amb la protecció del planeta.
