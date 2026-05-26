Barcelona acull la reunió del Consell del BBVA amb el focus posat en les empreses i la IA
L’entitat celebra també en aquesta ciutat les Jornades de Banca Corporativa amb més de 100 empreses clientes de tot Espanya
Sabina Feijóo Macedo
El Consell d’Administració del BBVA ha viatjat aquest dimarts a Barcelona per fer una reunió centrada en els projectes estratègics del banc a Catalunya. L’última vegada que els directius del banc es van reunir a la capital catalana va ser el 2023. En aquella ocasió, si el focus va estar posat en la internacionalització o la sostenibilitat empresarial, aquest any l’impuls de la intel·ligència artificial dins de l’organització i els avanços en les principals prioritats del grup han ocupat més atenció.
Una vegada finalitzada la reunió, la trobada continuarà amb les Jornades de Banca Corporativa organitzades per l’entitat, que reuneixen més de 100 empreses clientes de tot Espanya, pertanyents a múltiples sectors econòmics, i que es prolongarà fins demà. Durant aquestes sessions, els participants debatran sobre alguns dels principals reptes compartits per les companyies, com la transformació digital, el context econòmic i l’escenari geopolític internacional.
L’empresa, eix estratègic del BBVA
Durant la seva estada a Barcelona, Carlos Torres Vila, president del BBVA, va destacar que «les empreses constitueixen una de les prioritats estratègiques del banc» i va remarcar que l’entitat busca convertir-se en un soci estratègic per a elles, «acompanyant-les amb finançament, però també oferint suport a totes les seves necessitats en cada etapa del seu desenvolupament».
En aquesta mateixa línia, el mes de març passat, el ‘country manager’ del BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va explicar que el banc s’ha fixat com a objectiu per al 2026 reforçar el seu creixement en el segment empresarial, incloent-hi tant les pimes com les grans corporacions. «La intel·ligència artificial és una gran promesa i estem treballant en diferents línies per recolzar-nos en aquesta tecnologia i fer la vida dels nostres clients molt més senzilla, amb l’objectiu que considerin que el nostre banc és el millor en termes d’experiència de client», va assegurar llavors el directiu.
En el marc d’aquestes jornades, el BBVA ha destacat la celebració d’un panel centrat en la innovació i la intel·ligència artificial aplicada a l’empresa. Hi participaran Antonio Bravo, responsable global de Data al BBVA, i Matt Weaver, representant d’OpenAI, companyia amb la qual el Grup BBVA manté un acord per integrar la intel·ligència artificial generativa en el negoci bancari i transformar tant la relació amb els clients com l’operació interna de l’entitat.
Finançament i impuls empresarial a Catalunya
Les trobades comptaran així mateix amb la participació de José García Casteleiro, responsable de Banca d’Empreses i Institucions del BBVA a Espanya, i de Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca d’Empreses i Institucions del BBVA. També hi intervindran el responsable d’Anàlisi Econòmica del BBVA Research, Rafael Doménech; l’economista i consellera del Banc d’Espanya Judith Arnal; i el catedràtic del departament de Direcció d’Operacions, Innovació i Data Science d’ESADE Xavier Ferrás.
El BBVA recorda a més que va concedir prop de 5.000 milions d’euros en nou finançament a pimes i grans empreses a Catalunya durant el primer trimestre del 2026, cosa que suposa un increment del 16,8% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Així mateix, més de 8.000 pimes i grans empreses d’aquest territori van escollir el BBVA com a nou banc durant els tres primers mesos de l’any.
L’exercici passat, el volum de finançament concedit a empreses catalanes va arribar als 22.684 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 17% en comparació amb el 2024. Amb aquestes dades, l’entitat reafirma la seva intenció de consolidar la seva presència en el teixit empresarial català i enfortir el seu paper en àmbits com la digitalització, la innovació tecnològica i l’acompanyament financer a empreses de diferents mides i sectors.
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas