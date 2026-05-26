Els sindicats exigeixen a la patronal del comerç gironí que torni a la negociació del conveni, caducat des de desembre
CCOO i UGT denuncien que se'ls fa "xantatge" amb la retirada del complament per incapacitat temporal
CCOO i UGT exigeixen a la patronal del comerç gironí, la FOEG, que torni a la taula de negociació del conveni del sector, caducat des del 31 de desembre. Els sindicats denuncien una situació de "bloqueig" i fixen com a principals esculls la intenció de la patronal d'eliminar el complement del 100 en incapacitats temporals (IT) i un increment salarial del 3% anual amb una clàusula de revisió limitada. Per denunciar la situació, CCOO ha organitzat una protesta aquest dimarts al matí i la UGT una roda de premsa per explicar el seu posicionament. "És una falta de respecte aixecar-se de la taula quan acabes de començar a negociar", afirma la secretària general del Sindicat Intercomarcal de CCOO, Joana Miguel.
Els sindicats CCOO, amb representació majoritària, i UGT reclamen a la patronal del comerç a les comarques gironines que torni a la taula de negociació pel Conveni del Comerç en General de la Província de Girona. Denuncien que les negociacions estan "bloquejades" perquè la FOEG va decidir "tallar-les" a l'inici "amb l'excusa que tenim posicions molt allunyades".
El principal escull, diuen els sindicats, té a veure amb la voluntat de treure el complement per cobrir el 100% en casos d'IT. Des de CCOO afirmen que la patronal considera que aquestes baixes no estan "justificades" o les considera "absentisme laboral". Tampoc hi ha acord amb relació a increments salarials. "Van plantejar fer increments, però increments per aquest any i fer un conveni a tres anys sense tenir increments per la resta d'anys i haver-los de negociar. Això és inviable", afirma Miguel.
Els representants sindicals recorden que el conveni està caducat des del 31 de desembre de 2025, que ja estava denunciat i constituïda la taula de negociació, però que la FOEG ha tingut una actitud "molt negativa" i titllen de "falta de respecte" aixecar-se de la taula quan tot just començaven a parlar. "Sempre estan llunyanes les posicions en una negociació, però la nostra obligació quan estem en una taula és seure i negociar", afegeix la representant de CCOO. "El comerç ha estat durant la pandèmia, fa sis anys, al peu de canó, ara resulta que no es mereixen el respecte de tenir una negociació", afirma Miguel.
Per fer sentir el seu malestar, una vintena de treballadors han recorregut els carrers de Girona amb pancartes i s'han desplaçat a la seu de la FOEG, al despatx d'advocats de la patronal i davant d'un comerç per reivindicar-se.
Un xantatge
Des de la UGT carreguen contra la patronal perquè consideren que és "un xantatge" per part de la patronal i reclamen, com CCOO, que es torni a la taula de negociació sense la premissa de renunciar a les compensacions per IT actuals i que es cobreixen des del quart dia. La Secretària General de la FeSMC-UGT a les comarques gironines, Mar Muntada, diu que es tracta "d'una línia vermella" i que renunciar a les compensacions és equivalent a "perdre drets".
En aquest sentit, el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, deixa clar que s'arribarà "on calgui" i posa en dubte la voluntat negociadora per part de la FOEG. "Realment ens preguntem si la patronal vol que es tiri endavant el nou conveni", assenyala. Rica lamenta que les quatre trobades que han tingut fins ara per renovar un conveni que va caducar al desembre "no han tirat endavant" perquè la premissa de la patronal era renunciar al complement.
Finalment, des de la UGT asseguren que les dades que ofereix de baixes laborals la patronal "és fictícia" i recorden que hi ha més baixes de llarga durada que no pas de curta. Això, diu Rica, respon al fet que els treballadors emmalalteixen per no agafar una baixa curta. El secretari general de la UGT conclou recordant que els tres primers dies de baixa no es cobren i que això sol no incentiva el treballador a demanar-la.
