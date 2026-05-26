Girona Talent programa sis dies d’actes sobre innovació, empresa i coneixement
El programa inclou trobades, visites, una jornada a la Politècnica i l’acte dels Premis Girona Talent
Girona Talent celebra enguany una nova edició de l’1 al 6 de juny amb un programa d’actes dedicats al talent, l’empresa, la innovació i el coneixement. La iniciativa, organitzada per l’Associació Catalunya Valley i l’agència La Factoria, es desenvoluparà en diferents espais de les comarques gironines com Girona, Vilablareix o Roses.
El programa començarà dilluns 1 de juny amb l’acte “Joves amb empenta. Volem escoltar-vos”, que tindrà lloc de 19.00 a 20.30 h a l’edifici Gironahub, al carrer de Santa Eugènia de Girona.
L’endemà, dimarts 2 de juny, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona acollirà, d’11.00 a 13.00 h, la sessió “Casos d’èxit de la Politècnica”, organitzada amb el Patronat Politècnica de la UdG. També dimarts, de 19.00 a 20.30 h, el consultor Genís Roca, president de la Fundació Accent Obert, participarà en un acte a Can Gruart, a Vilablareix.
La programació continuarà dimecres 3 de juny amb un podcast entrevista amb Josep Ametller, CEO i cofundador d’Ametller Origen, a l’edifici Gironahub. L’activitat està prevista de 12.30 a 13.30 h i anirà seguida d’un dinar privat, segons el programa.
Dijous 4 de juny, a les 19.00 h, l’Auditori Josep Irla de Girona acollirà l’acte dels Premis Girona Talent 2026, una jornada centrada en el talent, les idees, la innovació, l’emprenedoria i el coneixement.
El divendres 5 de juny, l'esdeveniment es traslladarà a Hostalets de Balenyà amb una visita a la seu de Bon Preu Esclat, amb el CEO del grup, Joan Font. L’activitat es farà de 12.00 a 16.30 h i inclourà un dinar. El programa es tancarà dissabte 6 de juny amb una visita al museu elBulli1846, a Cala Montjoi, Roses, de 10.30 a 12.00 h.
