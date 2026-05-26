Pimec impulsa la primera edició de Girona Empresa per reconèixer les empreses i el talent gironí
L’acte se celebrarà a l’Auditori Palau de Congressos de Girona i servirà per presentar les candidatures al Premi Valors al Compromís Social Empresarial
Pimec Girona i la Fundació Pimec celebraran el 8 de juliol la primera edició de "Girona Empresa, créixer amb valors", a l’Auditori Palau de Congressos de Girona. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de Girona, vol acostar els Premis Pimec al territori i donar visibilitat a empreses gironines que incorporin criteris socials en la seva activitat.
L’acte servirà per presentar públicament les candidatures al Premi Valors al Compromís Social Empresarial, que ja estan obertes. El guardó es lliurarà al setembre, en el marc de la 39a edició dels Premis Pimec, i reconeixerà empreses que acreditin bones pràctiques en tres àmbits: la incorporació i valorització del talent sènior, la promoció del benestar emocional de les persones treballadores i el compromís amb el territori.
La jornada també inclourà una conversa sobre lideratge, impacte i valors amb la participació de la presidenta del Fòrum Carlemany i directora general de Galetes Trias, Maria Trias; la directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, i el sotsprior i majordom de l’Abadia de Montserrat, Bernat Juliol.
L’acord per tirar endavant Girona Empresa s’ha anunciat aquest dimarts a la Diputació de Girona. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmat que "aquest compromís incrementarà la participació de les empreses gironines en l’esdeveniment empresarial de referència del país i contribuirà a donar visibilitat a models empresarials que generen impacte positiu i progrés social".
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que "Girona Empresa és una oportunitat per reconèixer i donar visibilitat a empreses de la nostra demarcació que creixen amb valors i compromís amb el territori. Des de la Diputació de Girona volem continuar al costat d’un teixit empresarial que genera oportunitats, cohesió i progrés per a les comarques gironines".
El vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas, ha afegit que "el compromís de la Diputació és continuar treballant per enfortir la nostra xarxa empresarial amb centralitat gironina".
El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, serà l’encarregat de lliurar el Premi Valors al Compromís Social Empresarial el 30 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, juntament amb Miquel Noguer. Cornellà ha qualificat el projecte com una "iniciativa empresarial d’alt impacte territorial" i ha animat les empreses gironines a presentar-hi candidatura.
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas