Els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió
La Seguretat Social incentiva que més pensionistes tornin al mercat laboral, combinant ingressos i part de la seva prestació
Gabriel Ubieto
El Consell de Ministres va aprovar aquest dilluns canvis en la jubilació flexible per incentivar que els jubilats tornin a treballar i combinin una part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat dissenyada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions és que ara els pensionistes puguin, un cop ja retirats, tornar voluntàriament al mercat laboral i fer-ho com a autònoms.
Un canvi pensat per a persones que hagin arribat a l’edat de jubilació amb bona salut i que, un cop retirades, es replantegin la seva rutina i decideixin que tenen ganes de tornar a treballar. Segons un estudi publicat per Funcas el setembre de 2025, gairebé el 30% dels jubilats tornaria a treballar per ampliar els seus ingressos. La Seguretat Social fa més d’un any que treballa en aquesta reforma.
Un perfil que encaixa amb professionals liberals, amb una agenda de contactes que els permet reincorporar-se al mercat —com metges, advocats o arquitectes— i fer-ho incentivats per bones remuneracions. O, en el cas dels autònoms, per complementar una pensió que no sempre és tan elevada com la dels assalariats.
També pot servir per a aquelles persones que es van veure obligades a jubilar-se de manera forçosa, per exemple perquè la seva empresa va fer un ERO i els va acomiadar. La jubilació flexible els pot permetre millorar les seves cotitzacions i, quan es tornin a jubilar al 100%, els quedarà una pensió millor. Les possibilitats d’aquests perfils per reenganxar-se a un mercat laboral que els va expulsar en el seu dia són, tanmateix, més limitades.
Els canvis aprovats ahir pel Consell de Ministres es publicaran previsiblement al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) avui i entraran en vigor al cap de tres mesos, és a dir, a partir del pròxim 27 d’agost.
Una via poc utilitzada
Aquesta és una modalitat que, amb les condicions actuals, pràcticament ningú no utilitza. Està reservada eminentment a jubilats que vulguin tornar a treballar amb un contracte a temps parcial i amb un cobrament limitat de la seva pensió. Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social a sindicats i patronals, amb prou feines unes 3.000 persones a tot Espanya.
La ministra Elma Saiz vol popularitzar aquest recurs per sumar més efectius «de la reserva» al mercat laboral. I pretén fer-ho per dues vies. La primera: donar més diners als jubilats que es reincorporin amb un contracte a temps parcial (el contracte a temps complet continua vetat i per a això hi ha altres recursos).
Fins ara, el jubilat podia tornar i fer una jornada d’entre el 25% i el 75%. Després de la reforma, aquest percentatge s’eleva a una forquilla d’entre el 33% i el 80% del temps total. La quantia de la pensió es reduirà en proporció al temps que comenci a treballar. Per exemple, si un metge jubilat torna a passar consulta i ho fa a mitja jornada, cobrarà la meitat de la pensió que estava percebent, més el seu nou sou.
Els autònoms hi poden accedir
I l’altra tecla que toca la Seguretat Social és la d’obrir la jubilació flexible als autònoms. Més ben dit, a aquells pensionistes que vulguin tornar a treballar com a autònoms, ja que abans de retirar-se poden haver exercit com a autònoms o com a assalariats. El pensionista rebrà un 25% de la seva pensió i aquells ingressos derivats de la seva nova activitat.
En ambdós casos, tant si la persona torna com a assalariada o com a autònoma, la Seguretat Social mantindrà el complement de la paga que en el seu dia li va concedir si va decidir retirar-se passada la seva edat legal de jubilació. En el que portem de 2026, el 12% de les persones que es jubilen ja ho fan passada l’edat mínima legal.
El Govern avança en la seva agenda de reformes sobre el sistema de Seguretat Social, amb l’objectiu d’allargar la vida laboral dels espanyols mitjançant incentius i apuntalar així la sostenibilitat de les pensions. Aquesta és la línia en què porta negociant (i acordant en molts casos) amb patronals i sindicats. Les arques públiques aconsegueixen augmentar els seus ingressos, ja que hi ha més gent cotitzant, alhora que redueixen les seves despeses, perquè hi ha menys gent cobrant.
Durant els últims anys, l’Executiu ha aprovat pagaments més elevats per a aquells treballadors que retardin la seva jubilació, millors condicions per a qui, en el moment de jubilar-se, decideixi continuar treballant i combinar-ho amb la pensió (jubilació activa), i ara és el torn d’aquells jubilats que ja estiguin retirats i decideixin tornar a l’activitat laboral.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital