El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa

El jutjat ha nomenat un administrador concursal i el procés afecta una plantilla de menys de 50 treballadors

La fàbrica Torrot de Salt. / ACN

ACN

Salt

El fabricant de motos Torrot, amb seu a Salt, ha entrat en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, la firma es troba en "estat d'insolvència" i no ha pogut fer front als deutes. El jutjat mercantil 1 de Girona ha dictat una interlocutòria declarant el concurs de creditors voluntari i ha nomenat un administrador concursal. Segons les mateixes fonts, ara l'administrador haurà d'acceptar el càrrec i començarà el procés per comprovar quins béns té l'empresa per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. Fonts de la Intersindical assenyalen que la plantilla de menys de 50 treballadors ha acumulat endarreriments i impagaments salarials.

