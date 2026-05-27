L'empresa gironina Calsina Carré inaugura un hub logístic per a transportistes a Algesires
El nou centre reforça la connexió entre Europa i el Magreb amb aparcament "segur"
L'empresa gironina Calsina Carré ha inaugurat el seu nou hub a la zona de San Roque d'Algesires, un espai concebut per oferir serveis d’alt valor afegit al transportista en un dels punts logístics més estratègics del sud d’Europa. Situat a només 15 quilòmetres del Port d’Algesires, principal connexió entre Europa i el Magreb, el nou centre vol donar resposta a "la necessitat creixent d’infraestructures segures, modernes i eficients per als professionals del transport internacional que operen a l’Estret". L'espai poca en marxa un aparcament "segur" amb capacitat per a 190 vehicles. Les instal·lacions incorporen dutxes, lavabos, bugaderia, zones de venda automàtica, àrea de descans, sala de pregària, espai per a àpats i wifi.
Calsina Carré Services Algeciras suposa un pas més en el desenvolupament de la xarxa de serveis de la companyia, després de la inauguració, el 2022, del seu centre a Pont de Molins (Alt Empordà), ubicat en un dels principals corredors logístics d’Europa, al costat de la frontera francesa. Aquest primer hub va consolidar el model de Calsina Carré Services, combinant aparcament segur, proveïment de combustible i serveis integrals al transportista, i s’ha convertit en un punt neuràlgic d’intensa activitat, amb un flux de més de 1.000 vehicles diaris.
Amb més de 20 anys d’experiència a l’Estret, Calsina Carré reforça amb aquest projecte la seva aposta pel Camp de Gibraltar com a enclavament estratègic per al desenvolupament del transport internacional. El nou centre està obert tant a clients del grup com a transportistes externs, amb la vocació d’esdevenir un punt de suport clau per a tots els professionals que operen entre Europa i el nord d’Àfrica.
La companyia preveu, a més, ampliar pròximament els serveis del hub amb la incorporació d’una estació de proveïment amb múltiples tipus de combustible, inclosos biocombustibles, així com un magatzem logístic amb capacitat de cross-docking i serveis duaners, a més d’un taller de manteniment i un túnel de rentat per a vehicles industrials.
Calsina Carré Transport & Logistics és un operador logístic internacional amb més de 50 anys de trajectòria, especialitzat en transport i logística a Europa i al nord d’Àfrica. Amb seu central a Pont de Molins i filials a vuit països, la multinacional ofereix solucions completes per a la cadena de subministrament: transport terrestre de càrrega completa i grupatge, logística i solucions intermodals que combinen carretera, tren i mar.
El novembre de l'any passat l'empresa gironina ja va inaugurar un centre logístic a Tànger (Marroc) que tindrà capacitat per emmagatzemar fins a 30.000 palets. Les noves instal·lacions, situades al costat del port, ja estan operatives de manera parcial. Quan es completin, sumaran una superfície de 18.000 metres quadrats. El centre logístic se situa dins el parc industrial Tànger Automotive City (TAC2) i donarà servei a indústries com l'automoció i el tèxtil.
