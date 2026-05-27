El mercat hipotecari continua creixent a Girona i marca el millor inici d’any des del 2010
La província suma 2.799 hipoteques sobre habitatges en el primer trimestre del 2026, un 34% més que l’any passat, i l’import total frega els 490 milions d’euros
El mercat hipotecari ha començat el 2026 amb una forta acceleració a Girona. Entre gener i març es van constituir 2.799 hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines, una xifra que suposa un increment del 33,9% respecte al mateix període de l’any passat i que situa l’arrencada de l’exercici en nivells que no es veien des del 2010, segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquell any, en ple ajust posterior a la bombolla immobiliària, el primer trimestre encara va tancar amb 3.551 operacions.
La dada confirma un canvi de ritme respecte als últims exercicis. El primer trimestre del 2025 s’havien registrat 2.090 hipoteques, mentre que el 2024 la xifra havia caigut fins a 1.740. El repunt d’aquest any deixa Girona clarament per sobre dels registres més recents i també supera els primers trimestres del 2023, amb 2.218 operacions, i del 2022, amb 2.073.
L’augment no només es nota en el nombre d’hipoteques, sinó també en el volum de diners que mou el mercat. L’import total concedit en hipoteques sobre habitatges va arribar als 489,9 milions d’euros entre gener i març, un 43,3% més que en el primer trimestre del 2025, quan es van signar operacions per valor de 341,9 milions. És també la xifra més elevada per a un inici d’any des del 2008.
Aquest increment de l’import total respon a una doble dinàmica. D’una banda, es firmen més hipoteques que fa un any. De l’altra, cada operació té un valor mitjà més alt. En el primer trimestre del 2026, l’import mitjà per hipoteca es va situar al voltant dels 175.000 euros, per sobre dels 163.600 euros del mateix període del 2025 i dels 151.600 euros del 2024.
L’evolució mensual també mostra una tendència ascendent al llarg del trimestre. Al gener es van constituir 782 hipoteques sobre habitatges, al febrer la xifra va pujar fins a 945 i al març es va arribar a 1.072 operacions. Aquest últim mes va concentrar el volum més elevat del període, amb 192,1 milions d’euros, per davant dels 162,3 milions del febrer i dels 135,4 milions del gener.
Tot i el repunt, les xifres actuals encara queden lluny dels màxims de la bombolla immobiliària. Entre el 2005 i el 2007, Girona havia arribat a superar les 7.000 hipoteques en només tres mesos, amb un pic de 9.130 operacions el primer trimestre del 2006.
Més de 8.600 hipoteques al març
Al conjunt de Catalunya es van superar les 8.600 hipoteques sobre habitatge constituïdes al març, un increment interanual d’un 15% que el situa com el mes de març amb més crèdits hipotecaris signats des de l’any 2010. En concret, els catalans van signar fins a 8.663 hipoteques, segons l'agència ACN.
L’import mitjà prestat se situa en 187.814 euros, un 7% per sobre d’un any enrere i mantenint la tendència a l’alça en un mes de març que es registra des de la primavera del 2024. En canvi, si es compara amb el febrer d’aquest 2026, el preu del crèdit hipotecari s’ha moderat lleugerament (-0,53%).
Al conjunt de l’Estat el nombre d’hipoteques sobre habitatge signades al març va créixer un 9% interanual, un ritme inferior que el de Catalunya, i es van constituir 46.661 crèdits hipotecaris. Pel que fa a l’import mitjà del crèdit, va ser de 174.132 euros, per sota del capital prestat per hipoteca a Catalunya (187.814 euros), tot i que amb un increment interanual superior que el del principat (d’un 10,1%).
