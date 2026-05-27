Residències de gent gran, escoles, centres sanitaris... Edificis sensibles on la protecció de tancaments i obertures ha de ser encara més exigent
Els nous tancaments eficients guanyen protagonisme en centres sanitaris, escoles i residències per millorar el confort, reduir el consum i augmentar la sostenibilitat
Jaume Puig
L’empresa gironina ORMETAL té molt clar que les obertures dels edificis destinats a residències de gent gran, centres sanitaris, escoles, llars d’infants i altres espais d’ús col•lectiu tenen una responsabilitat molt més gran que la simple funcionalitat arquitectònica. Són espais on les persones passen moltes hores del dia, on es necessita benestar constant, seguretat, tranquil•litat i unes condicions ambientals òptimes durant tot l’any. En aquest context, els tancaments d’alumini i PVC amb altes prestacions energètiques i d’aïllament juguen un paper fonamental.
Els tancaments són molt més que finestres o portes. Representen la barrera protectora entre l’interior de l’edifici i l’exterior. Són l’element que regula la temperatura, el soroll, la llum, la ventilació i la protecció davant les condicions meteorològiques adverses. Quan aquests sistemes incorporen tecnologia avançada, vidres d’alta eficiència energètica, trencament de pont tèrmic i solucions innovadores com les persianes integrades dins el doble vidre, el resultat és un increment molt significatiu del confort i de la qualitat de vida de les persones.
Sistemes concebuts per a les necessitats més sensibles
En el cas de les residències de la gent gran, aquesta importància encara és més evident. Les persones grans són especialment sensibles als canvis de temperatura, a les corrents d’aire, a la humitat i al soroll exterior. Un bon sistema de tancament permet mantenir una temperatura estable durant tot l’any, evitant tant el fred intens de l’hivern com la calor excessiva de l’estiu. Això contribueix directament al benestar físic i emocional dels residents, millorant el descans, reduint situacions d’estrès tèrmic i creant espais molt més confortables i saludables.
A més, l’aïllament acústic és un factor determinant en aquest tipus d’edificis. Les residències i centres sanitaris necessiten ambients tranquils, silenciosos i relaxants. Els tancaments d’última generació d’ORMETAL redueixen considerablement el soroll procedent del trànsit, de les zones urbanes o de l’activitat exterior. Aquesta reducció acústica millora la qualitat del descans, afavoreix la recuperació dels pacients i genera espais molt més agradables per a usuaris i professionals.
Protecció i salut
Als centres sanitaris, hospitals i clíniques, l’eficiència dels tancaments també té una relació directa amb la salut i la seguretat. El control tèrmic adequat ajuda a mantenir unes condicions interiors estables i confortables, indispensables per al benestar dels pacients. La qualitat dels materials i dels sistemes de tancament evita filtracions d’aire, condensacions i humitats, factors que poden afectar negativament la higiene i la salubritat dels espais.
També és molt important destacar la resistència davant la meteorologia adversa. Les pluges intenses, el vent, els temporals o les temperatures extremes poden afectar greument edificis amb tancaments antics o de baixa qualitat. En canvi, els sistemes de darrera generació d’alumini i PVC d’ORMETAL estan dissenyats per suportar condicions climàtiques exigents, garantint estanqueïtat, seguretat i durabilitat durant molts anys. Aquesta protecció és especialment rellevant en edificis que han de funcionar amb normalitat les vint-i-quatre hores del dia i que no poden permetre incidències derivades de filtracions o pèrdues energètiques.
Espais educatius més eficients i agradables
Els centres educatius també es beneficien enormement dels tancaments d’alta eficiència. Aules amb una temperatura adequada i amb bon aïllament acústic afavoreixen la concentració, el rendiment acadèmic i el confort tant dels alumnes com del professorat. Un ambient excessivament fred, calorós o sorollós afecta directament la capacitat d’aprenentatge i el benestar general. Gràcies a les noves tecnologies en tancaments d’ORMETAL, és possible crear espais educatius molt més eficients, sostenibles i agradables.
La il·luminació natural és un altre aspecte essencial. Els grans vidres d’alta eficiència permeten aprofitar millor la llum natural sense comprometre l’aïllament tèrmic. Això no només redueix el consum energètic associat a la il·luminació artificial, sinó que també crea espais més saludables, humans i confortables. La llum natural té efectes positius demostrats sobre l’estat d’ànim, la productivitat i el benestar emocional.
Manteniment més eficient i sostenible dels edificis públics
Cal destacar també que l’eficiència energètica suposa una reducció del consum i un important estalvi econòmic. Una menor necessitat de calefacció a l’hivern i menys ús de sistemes de climatització a l’estiu impliquen una disminució considerable de la despesa energètica anual que en edificis grans com residències, escoles o hospitals pot ser molt rellevant a mitjà i llarg termini.
La sostenibilitat també és un valor cada vegada més important. Els edificis eficients energèticament contribueixen a reduir l’impacte ambiental i a avançar cap a models de construcció més responsables i respectuosos amb el medi ambient. ORMETAL ha incorporat sistemes innovadors d’alumini i PVC que ofereixen grans prestacions amb materials duradors, reciclables i de baix manteniment, fet que augmenta encara més el seu valor sostenible.
Més seguretat és més tranquil·litat
La seguretat és un altre element fonamental. Els tancaments actuals incorporen sistemes avançats de tancament, vidres de seguretat i estructures reforçades que milloren la protecció de les persones i dels edificis. En espais sensi-bles com residències o centres sanitaris, aquesta seguretat aporta tranquil·litat tant als usuaris com als responsa-bles de les instal·lacions.
Invertir en tancaments d’alta qualitat és invertir en confort, salut, eficiència i futur. És apostar per edificis més preparats, més sostenibles i més adaptats a les necessitats reals de les persones. En centres on el benestar humà és prioritari, cada detall compta, i els tancaments són un dels elements constructius amb més impacte sobre la quali-tat de vida dels usuaris.
Invertir en benestar
Per això, les solucions d’alumini i PVC d’ORMETAL amb tecnologia avançada s’han convertit en una peça clau de l’arquitectura actual en edificisd’ús col·lectiu, sociali públic. La combinació d’aïllament tèrmic, eficiència energèti-ca, protecció acústica, seguretat i disseny ofereix una resposta integral als reptes actuals de la construcció. Tant en residències de gent gran com en hospitals, escoles o edificis públics, els tancaments d’última generació contri-bueixen a crear espais més humans, confortables i eficients, preparats per garantir el benestar de les persones avui i en el futur.
