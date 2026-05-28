Figueres acollirà un fòrum sobre benestar i empresa
La jornada, oberta al públic amb inscripció prèvia, reunirà el pròxim 11 de juny professionals del turisme, la salut i l’empresa a l’Auditori dels Caputxins
Figueres acollirà el dijous 11 de juny la primera edició del Fòrum Benestar i Empresa, una jornada adreçada principalment a empreses i professionals, però oberta a totes les persones interessades en aquest àmbit. La trobada es farà de 9 a 14.45 h a l’Auditori dels Caputxins i inclourà conferències, presentacions de projectes, una taula rodona, una sessió de mindfulness i una dinàmica grupal.
El fòrum vol posar en contacte agents vinculats al benestar, la salut, el turisme i l’activitat empresarial, amb l’objectiu de generar nous projectes i serveis relacionats amb el territori. La jornada dona continuïtat a les Jornades de Benestar, Salut i Consciència, celebrades a l’Alt Empordà l’octubre passat, i arriba després de la Jornada Silver Economy, que va tenir lloc a Figueres a l’abril i que es va centrar en l’activitat econòmica relacionada amb la població de més de 55 anys.
El programa començarà a les 9 h amb la benvinguda institucional. A les 9.15 h, Silvia Aulet, coordinadora del Grau en Turisme de la Universitat de Girona i directora de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, pronunciarà la conferència “Paisatges amb sentit: reconnectar amb el territori”.
A continuació, Xavi López, del Club Nàutic l’Escala; Jose González, de la Fundació Salut Empordà, i Manu Heras, del Grup Mifas, presentaran els projectes “Salut blava” i “Per un mar accessible”. La jornada també inclourà un tastet de mindfulness a càrrec de Vanessa Carrés.
A les 11.30 h es farà una taula rodona amb David Coromina, director del Hub Salut i Benestar de la Cambra de Comerç de Girona; Edgar Tarrés, consultor i creador d’experiències de benestar; Yolanda Marquez, CEO de Qiplant B3; David López, responsable de la Taula de Salut i Benestar de Fòrum Imagina; Paula Ginés, representant del Club de Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Pau Calero, soci fundador de l’Associació Som Mar, i Sylvia Miàs, psicòloga referent de benestar emocional a l’ABS l’Escala. La sessió serà moderada per Míriam Monteys, directora de Qualia Centre Wellness.
La part final del fòrum consistirà en una dinàmica grupal conduïda per la Cooperativa Som Turisme. La cloenda està prevista a les 14.45 h. L’accés a la jornada és gratuït, però cal inscripció prèvia. L’activitat està organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.
