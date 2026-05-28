El gironí Josep Maria Recasens es convertirà en el nou conseller delegat d'Indra
El consell aprova el fitxatge del directiu, procedent de Renault, en substitució de De los Mozos, en plena reordenació després de l’arribada de Simón
El traspàs es farà efectiu a partir del 17 de juny
Pablo Gallén
Indra ha elegit el gironí Josep Maria Recasens, actual màxim directiu de Renault España i president d’Anfac, la patronal automobilística, com a nou conseller delegat en substitució de José Vicente de los Mozos, segons va confirmar la companyia a través d’un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’elecció es va confirmar en el consell d’administració celebrat aquesta setmana, tot i que haurà de ser ratificada per la junta general ordinària d’accionistes, prevista per al 30 de juny.
L’arribada de Recasens, o la seva presa efectiva del poder, es produirà a partir del 17 de juny. La companyia ha elegit aquesta data "per tal de permetre una transició ordenada en l’exercici de les seves funcions actuals i garantir l’adequat traspàs de responsabilitats". De los Mozos va abandonar el càrrec ahir, malgrat que l’empresa va comunicar al principi que continuaria fins al 30 de juny, quan ja complia el seu mandat i havia de ser reelegit per la junta d’accionistes.
El relleu culmina el procés obert per la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Govern Corporatiu d’Indra per buscar un substitut a l’actual primer executiu davant l’"imminent venciment" del seu mandat i una vegada descartada la seva continuïtat.
Equilibris interns
La sortida de l’executiu val·lisoletà i l’arribada del gironí obre una nova etapa en la cúpula d’Indra, participada per la Sepi, primer accionista del grup amb prop del 28% del capital. El moviment arriba poques setmanes després del relleu en la presidència, amb l’arribada d’Ángel Simón en substitució d’Ángel Escribano, i en plena reordenació de l’equilibri intern del consell.
Recasens, que en les últimes hores s’havia posicionat com a favorit per accedir a la vacant, té en comú amb De los Mozos, l’experiència en el sector automobilístic, una indústria clau per potenciar el sector de la defensa, a més del passat a Renault. Nascut a Girona i resident a París, Recasens ocupa en l’actualitat el càrrec de director d’Estratègia, Producte i Programes de Renault al món. Va arribar a la companyia francesa el 2021 de la mà del seu llavors conseller delegat, Luca de Meo, on ha anat escalant fins a convertir-se en un dels homes forts de la companyia.
Simón ha començat ja a configurar una Indra a la seva mida. El nou president va incorporar Ciril Rozman com a director de l’Oficina de Presidència, amb responsabilitats sobre assumptes públics, corporatius i de governança. Rozman va ser una de les seves persones de confiança a Agbar i CriteriaCaixa, i el seu nom ha figurat entre els possibles aspirants al lloc que ha obtingut Recasens. A les quinieles també hi havia noms com Raül Blanco (SAPA), Manuel Cermerón (Veolia), Eva Azoulay (ITP Aero) o Jesús Nuño de la Rosa (exdirectiu d’El Corte Inglés i més recentment d’Air Europa).
De los Mozos va assegurar que marxa d’Indra "amb la satisfacció d’haver contribuït a deixar una companyia més sòlida, més global i preparada per afrontar els pròxims reptes amb confiança". El directiu va escriure aquestes paraules en un post a LinkedIn, en el qual va valorar la seva trajectòria a la companyia de defensa, informa Jaime Mejías.
La continuïtat de De los Mozos es donava per probable després dels últims canvis en la presidència, especialment després que ell mateix afirmés que seguiria al capdavant de la companyia si així ho decidien el consell i la junta. El directiu va cobrar 1,512 milions d’euros el 2025 i 1,486 milions el 2024, segons els registres remesos a la CNMV. La seva sortida pot comportar una compensació superior als 20 milions, apunten fonts coneixedores de la situació, incloent-hi imports vinculats al seu pla d’incentius.
Segons fonts consultades, Simón hauria traslladat a De los Mozos que la decisió de no renovar el seu mandat procedia de l’entorn econòmic de la Moncloa, concretament de Manuel de la Rocha, responsable d’Assumptes Econòmics de la Presidència del Govern. Després d’aquesta conversa, De los Mozos hauria mirat de contrastar aquesta versió amb persones pròximes a la Sepi, sense rebre una resposta concloent. Ni Indra ni la Sepi han confirmat aquest extrem.
El gir és rellevant perquè, a finals de febrer, el president del Govern central, Pedro Sánchez, es va reunir amb De los Mozos a Barcelona en un context de màxima tensió pel futur d’Indra i el paper de la família Escribano. Segons fonts coneixedores d’aquelles converses, el missatge traslladat llavors apuntava que els Escribano abandonarien la companyia i que De los Mozos quedaria com a màxim responsable executiu.
