Hipra nomena un nou director de l’àrea de salut animal per impulsar el seu creixement internacional
David Caballero assumirà la direcció general després d’una trajectòria vinculada al negoci animal de l'empresa gironina
Hipra ha nomenat David Caballero nou director general de Salut Animal, un càrrec que assumirà oficialment a partir de l’1 de juny. El moviment arriba en un moment en què la farmacèutica gironina vol consolidar el seu creixement global i la seva expansió internacional.
La decisió dona continuïtat a la renovació del consell d’administració que la companyia amb seu a Amer va anunciar fa uns mesos, amb la incorporació de Carles Pascual i Montse Montaner. Aquell canvi ja es va presentar com l’inici d’una "nova etapa de transformació i creixement" en un entorn "global altament exigent". Ara, Hipra fa un nou moviment en l’estructura directiva amb un perfil sorgit de la mateixa companyia.
Caballero havia liderat fins ara la Direcció Global de Negoci Animal d’Hipra. La companyia destaca la seva experiència en desenvolupament de negoci, lideratge internacional i coneixement del sector veterinari, així com el paper que ha tingut en l’evolució global del grup i en el reforç del seu posicionament en mercats estratègics.
Llicenciat en Veterinària i amb formació especialitzada en gestió i direcció empresarial, el nou director general de Salut Animal acumula més de dues dècades vinculades a aquest àmbit. Durant aquest temps ha encapçalat equips multidisciplinaris i projectes internacionals orientats al creixement de la companyia, la innovació i la relació amb clients i professionals del sector.
"És un orgull assumir aquest nou repte professional en una companyia amb una visió de futur tan clara i amb un fort compromís amb la innovació i la salut animal", ha assenyalat Caballero. El directiu també ha afirmat que afronta aquesta etapa amb la voluntat de continuar impulsant el creixement global d’Hipra i de generar valor per als clients, col·laboradors i el conjunt del sector.
Més de 400 milions
Les últimes dades econòmiques publicades per Hipra situen la companyia en una etapa de creixement més moderat després de l’impuls extraordinari que va suposar la vacuna contra la Covid-19. La farmacèutica gironina va tancar el 2024 amb un benefici net de 32,7 milions d’euros i una facturació de 440,2 milions, per sota dels 452 milions de l’exercici anterior.
La companyia va atribuir aquesta caiguda dels ingressos a la desaparició d’aportacions puntuals vinculades a la vacuna, però va defensar aleshores que mantenia una situació de solidesa, amb un Ebitda de 89,2 milions i una reducció del deute net fins als 157,8 milions. Aquell any, Hipra va invertir 92 milions d’euros, dels quals 62 milions es van destinar a R+D.
