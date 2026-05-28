L’hostaleria gironina no troba personal: tres de cada quatre vacants es queden sense cobrir
La Federació d’Hostaleria i Turisme alerta que bars, restaurants i hotels han necessitat cobrir uns 8.000 llocs de treball, però només n’han pogut ocupar uns 2.000
L’hostaleria gironina no aconsegueix cobrir la majoria dels llocs de treball que necessita. Una enquesta de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona entre les empreses associades situa en uns 8.000 els llocs que el sector ha hagut de cobrir durant l’any. D’aquests, només se n’han pogut ocupar aproximadament 2.000, un 25% del total.
La dada deixa tres de cada quatre vacants sense cobrir i confirma, segons l’entitat, una dificultat que ja afecta el funcionament ordinari dels establiments. Les empreses consultades asseguren que han necessitat incorporar entre quatre i cinc treballadors per companyia, però que la manca de candidats i el desajust entre els perfils disponibles i les necessitats del sector compliquen la contractació.
Els llocs que costen més de cobrir són els de cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala. Els terminis per cobrir una vacant oscil·len entre quinze dies i tres mesos, tot i que una part de les ofertes continua oberta.
Absentisme laboral
La falta de personal no és l’únic factor que preocupa el sector. Els empresaris enquestats també alerten de l’impacte de l’absentisme laboral. Mensualment, entre dos i cinc treballadors de cada deu presenten algun tipus d’absència, d’acord amb les respostes recollides per la Federació. Pel que fa a les baixes laborals, la majoria d’empreses declaren tenir menys d’un 2% de la plantilla en aquesta situació.
L’efecte combinat de les vacants sense cobrir i les absències es tradueix en més costos per a les empreses i en la necessitat de reorganitzar torns i funcions per mantenir el servei, alerten en un comunicat. Els establiments també apunten a una sobrecàrrega dels equips, al tancament temporal de serveis o torns, a una pèrdua de qualitat en l’atenció al client i a més dificultats per créixer.
La patronal considera que el problema ja té un caràcter estructural i que no afecta només l’hostaleria. En el comunicat, l’entitat remarca que "la principal dificultat del mercat laboral no es limita al sector de l’hostaleria, sinó que es constata una manca de personal generalitzada en diversos sectors empresarials". En el cas gironí, la Federació remarca que l’hostaleria representa aproximadament el 21% del PIB de l’economia de la demarcació.
Davant d’aquesta situació, l’entitat reclama polítiques actives d’ocupació més eficients, una formació professional més adaptada a les "necessitats reals" de les empreses i una millor col·laboració entre administracions, sistema formatiu i sector privat.
Tensió entre patronal i sindicats
El debat sobre la situació laboral a l’hostaleria gironina ja va generar tensió a finals del passat mes de setembre, arran de les paraules del president de la Federació, Antoni Escudero, que en el marc del Dia Mundial del Turisme va definir el sector com "la gallina dels ous d’or" i va assenyalar l’absentisme i les "autobaixes" com una de les principals amenaces. Aquelles declaracions van provocar la resposta dels sindicats majoritaris, que van acusar la patronal de tergiversar la realitat i van situar les condicions laborals al centre del problema.
La secretària general de CCOO a Girona, Diana Estudillo, va defensar aleshores que el turisme "és la gallina dels ous d’or per alguns empresaris que es lucren a costa dels sacrificis, els sobreesforços i la salut de les persones que treballen a l’hostaleria". També va rebutjar que es confongués absentisme amb baixes mèdiques, vacances o permisos remunerats, i va advertir que el que frena el sector són "les hores extra no remunerades i no cotitzades" i les males condicions laborals d’alguns negocis.
UGT també va replicar les paraules d’Escudero. El secretari general del sindicat a Girona, Maxi Rica, va acusar el president de la patronal de fer "demagògia i populisme" i va negar que existeixi l’autobaixa com a tal, perquè un treballador no es pot declarar de baixa sense la intervenció d’un facultatiu. Per al sindicat, la resposta passa per un canvi de model amb horaris més dignes, més conciliació, millors sous i més professionalització del sector.
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona agrupa tretze associacions comarcals i locals, entre les quals hi ha gremis d’hotels, bars, restaurants, allotjaments turístics i turisme rural. Actualment compta amb més de 1.700 empreses federades i representa institucionalment uns 7.500 establiments d’allotjament turístic i restauració de la demarcació.
