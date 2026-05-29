La pujada de les temperatures pot encarir la factura de la llum
La pujada de fins a 11 graus respecte a les màximes habituals pot disparar el consum d'aparells de climatització a les llars gironines
La pujada sobtada de les temperatures pot tenir efectes directes a la factura de la llum de les llars gironines. Segons una estimació de Papernest, plataforma de gestió de contractes i subscripcions, Girona ha passat d’unes màximes de 24 graus a un pic previst de 35, un salt d’11 graus que pot disparar l’ús de ventiladors i aparells d’aire condicionat abans de l’inici de l’estiu.
L’augment del consum elèctric es notarà sobretot a les hores centrals del dia i durant la nit, quan moltes famílies recorren a la climatització per dormir. L’estudi calcula que un ús moderat de l’aire condicionat pot encarir el rebut en uns 12 euros mensuals, mentre que un ús intensiu durant un episodi de calor pot elevar l’impacte fins als 24,08 euros.
Aquest increment coincideix, a més, amb el retorn de l’IVA elèctric al 21% al juny, un factor que pot amplificar l’impacte final sobre el rebut. Papernest situa Girona entre les ciutats catalanes on el canvi tèrmic pot tenir una incidència més clara en el consum domèstic, especialment en habitatges sense sistemes de refrigeració eficients.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveia per a Girona temperatures de 32 i 33 graus aquest divendres, amb màximes al voltant dels 31 graus durant el cap de setmana. Els experts recomanen mantenir l’aire condicionat al voltant dels 24 i 26 graus, abaixar les persianes abans de les hores de més calor i evitar, sempre que sigui possible, els consums més elevats en les franges punta.
