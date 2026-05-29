UGT i CCOO posen en valor les condicions laborals dels treballadors d'Aqualia a Catalunya
Empleats participen en una jornada centrada en la salut laboral, la prevenció de riscos i la comunicació directa amb la direcció
Una trentena de treballadors d’Aqualia han participat en una jornada dedicada a la salut i el benestar laboral, en què representants sindicals d’UGT i CCOO han valorat els espais de diàleg entre la plantilla i la direcció de la companyia.
La trobada, celebrada sota el títol Persones que treballen per a persones, ha reunit empleats dels centres de Molins de Rei i Sant Andreu de la Barca, representants legals dels treballadors i responsables de l’empresa per abordar qüestions relacionades amb la prevenció, la seguretat, el benestar laboral i la comunicació interna.
Durant la sessió, el director de Salut i Benestar d’Aqualia, Pascual Capmany, ha presentat el Pla Estratègic de Salut i Benestar de la companyia, un projecte iniciat fa nou anys que s’estructura al voltant de quatre eixos:
- Zero danys als treballadors
- Control de riscos crítics
- Benestar laboral
- Digitalització i report
Capmany ha afirmat que la visió d’Aqualia és “ser una organització sana i compromesa, reconeguda per la salut, el benestar i el compromís dels seus treballadors”.
La jornada ha inclòs també un espai participatiu en què els treballadors i els seus representants han pogut traslladar inquietuds i propostes de millora a la directora de Persones i Cultura d’Aqualia, Carmen Rodríguez. La sessió s’ha centrat en la necessitat de reforçar la comunicació directa entre la plantilla i la direcció, especialment en qüestions vinculades a les condicions laborals i la salut en el treball.
Els representants sindicals han valorat aquest tipus de trobades com una via per fer arribar a l’empresa les necessitats dels centres de treball. Vanesa Martín, representant dels treballadors d’UGT a Sant Andreu de la Barca, ha assenyalat que “Aqualia és una empresa compromesa amb la prevenció, amb el personal i amb nosaltres”. També ha defensat que aquestes sessions “serveixen per conèixer en què hem millorat i en què podem continuar avançant, a més de reforçar la unió entre els treballadors i la direcció”. Segons Martín, “aquestes jornades demostren que el model de ‘persones que treballen per a persones’ és una realitat en el dia a dia”.
En la mateixa línia, Jaume Planella, coordinador de CCOO a Aqualia Catalunya, ha afirmat que “l’empresa es preocupa molt pel tema de la salut laboral i tenim oportunitats de transmetre les nostres preocupacions als responsables de recursos humans”. Planella ha remarcat que aquests espais “permeten traslladar a la direcció qüestions dels centres de treball que d’una altra manera serien difícils de fer arribar”. També ha destacat que “el contacte directe, cara a cara, amb responsables de la companyia aporta un valor molt important i una informació més directa i útil per a tothom”.
Sebastián Galindo, secretari d’Organització i Coordinació d’UGT FICA Aqualia, ha posat l’accent en la prevenció i la seguretat laboral. “La prevenció i la seguretat són temes molt rellevants i, afortunadament, Aqualia és una empresa que no només s’hi preocupa, sinó que fa un sobreesforç”, ha afirmat. Galindo també ha assenyalat que jornades com aquesta mostren que l’empresa “està formada per persones, de dalt a baix” i ha afegit que “la qualitat que la companyia ens trasllada a nosaltres és la que nosaltres traslladem” a la ciutadania.
Per la seva banda, Juan Alcaide, treballador d’Aqualia a Molins de Rei i representant de CCOO, ha subratllat la importància de poder parlar directament amb els responsables de l’empresa. “És molt important poder parlar d’on volem anar i de com l’empresa ens pot ajudar en aquest camí, i fer-ho a més directament amb els responsables”, ha dit. Alcaide també ha destacat que “poder parlar de tu a tu amb la direcció, fins i tot en una empresa tan gran, genera una comunicació bidireccional que ens beneficia a tots i ens ajuda a anar en la mateixa direcció”.
Aqualia presta servei actualment a més d’1,5 milions de persones en 94 municipis catalans, una xifra que, segons la companyia, es duplica durant l’estiu. L’activitat de l’empresa a Catalunya es remunta a 1969, quan va començar a gestionar el servei municipal d’aigua de Cadaqués.
La companyia té com a principal accionista FCC, amb un 51% del capital, mentre que el fons australià IFM Investors en controla el 49% des de 2018. A Catalunya, Aqualia vincula la seva activitat als reptes de gestió de l’aigua i a l’impacte del canvi climàtic sobre les infraestructures hídriques.
