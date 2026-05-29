UGT manté la pressió pel conveni del comerç a Girona i demana a la patronal que desbloquegi la negociació
El sindicat es manifesta a Girona i rebutja la pèrdua de drets en matèria de baixes mèdiques
UGT ha tornat a mobilitzar aquest divendres treballadors del comerç a Girona per exigir a la FOEG, la patronal gironina, que desbloquegi la negociació del conveni col·lectiu del sector. La protesta ha recorregut el centre de la ciutat fins a la seu de la patronal, en una mobilització en què el sindicat ha acusat la FOEG de fer "xantatge" a la plantilla per intentar retallar drets vinculats a les baixes mèdiques.
El conflicte ve de la negociació del Conveni del Comerç en General de la Província de Girona, caducat des del 31 de desembre. CCOO i UGT ja van denunciar aquesta setmana en una concentració que les converses estaven bloquejades i van reclamar a la patronal que tornés a la taula. El principal escull és la voluntat que els sindicats atribueixen a la FOEG d’eliminar el complement del 100% en casos d’incapacitat temporal.
UGT considera que condicionar qualsevol avanç en el conveni a la renúncia d’aquest complement no és una proposta de negociació, sinó una pressió directa sobre les persones treballadores. El sindicat defensa que estar de baixa mèdica "no és cap privilegi", sinó un dret quan una persona emmalalteix, i rebutja que la plantilla hagi d’assumir una pèrdua de drets per desbloquejar el conveni.
La mobilització d’aquest divendres dona continuïtat a les protestes d’aquesta setmana, després que CCOO també sortís al carrer per denunciar la situació. Els sindicats coincideixen a assenyalar que la patronal s’ha aixecat de la taula quan la negociació tot just començava i reclamen que es reprenguin les converses sense imposicions prèvies. També critiquen la proposta d’increment salarial plantejada per la FOEG, que consideren insuficient perquè no garanteix pujades per a tot el període de vigència del conveni.
El sector del comerç, segons remarquen les organitzacions sindicals, arrossega salaris baixos i unes condicions laborals que situen Girona per sota d’altres àmbits com Sabadell o Barcelona. UGT defensa que aquest context fa encara més necessari preservar els drets ja reconeguts i avançar cap a un conveni que millori les condicions de les plantilles, en lloc d’obrir la porta a "retrocessos".
La secretària general de la FeSMC-UGT a les comarques gironines, Mar Muntada, ja va advertir aquesta setmana que la renúncia al complement de les baixes és una "línia vermella" per al sindicat. En la mateixa línia, el secretari general de la UGT a Girona, Maxi Rica, va posar en dubte la voluntat negociadora de la patronal i va assegurar que arribaran "on calgui" per defensar el conveni.
Per la seva banda, la secretària general del Sindicat Intercomarcal de CCOO, Joana Miguel, va denunciar que les negociacions estan "bloquejades" perquè la FOEG va decidir "tallar-les" a l'inici "amb l'excusa que tenim posicions molt allunyades".
