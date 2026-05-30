Iflex preveu créixer fins als 15,9 milions en l’any del seu 40è aniversari
La companyia preveu tancar la compra d'una o dues empreses del sector durant el 2026 per potenciar la seva tecnologia i presència geogràfica
Iflex Flexible Packaging encara el 2026 amb la previsió d’elevar la facturació fins als 15,9 milions d’euros, en un exercici marcat pel 40è aniversari de la companyia i per l’inici d’una nova etapa de creixement. L’empresa d’Ullà, especialitzada en solucions d’embalatge flexible per als sectors de l’alimentació, la farmàcia i la cosmètica, va tancar el 2025 amb uns ingressos de 14,9 milions, un 3,8% més que l’any anterior, segons l’últim informe de Lighthouse, el projecte d’anàlisi financera de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers.
La companyia, que cotitza al BME Growth, preveu mantenir el creixement en els pròxims exercicis. Les estimacions de Lighthouse situen els ingressos d’Iflex en 15,9 milions el 2026, 17 milions el 2027 i 18,2 milions el 2028. Aquestes previsions arriben després d’un 2025 que la mateixa direcció de l’empresa qualifica com un any de transició, marcat per dues ampliacions de capital que han reforçat el balanç i han de permetre accelerar el creixement. En una entrevista a Estrategias de Inversión, el CEO d’Iflex, Pere Puig, admet que el creixement del 2025 va ser «relativament moderat», però defensa que l’empresa vol incrementar aquest ritme durant el 2026 amb el reforç de l’àrea comercial i amb noves oportunitats de negoci. Puig explica que el sector és conservador i que els processos comercials són llargs, perquè els clients solen treballar amb diversos proveïdors i necessiten validar els materials abans de derivar noves referències cap a Iflex.
El gran moviment estratègic, però, passa per les adquisicions. Iflex va tancar el 2025 dues ampliacions de capital per un import conjunt superior als 7 milions d’euros. La primera, de 5,5 milions, havia de servir per adquirir terrenys industrials per a una futura ampliació de capacitat i per explorar operacions de creixement inorgànic dins del mercat nacional. La segona, de 1,7 milions, va tenir Fuenteladera com a inversor principal i es va presentar com un reforç del balanç per afrontar adquisicions i aliances estratègiques en el sector de l’embalatge.
Puig concreta que la caixa generada amb aquestes operacions es destinarà sobretot a la compra d’una o dues companyies del sector del packaging. Segons l’entrevista, Iflex analitza diverses empreses, algunes converses ja estan obertes i la companyia vol tancar una primera adquisició durant el 2026, preferentment a Espanya. L’objectiu és incorporar firmes que aportin tecnologia complementària, cartera de clients, presència geogràfica i equips directius consolidats. En aquest context, la companyia assegura que encara té marge per créixer amb la seva estructura actual. La planta treballa al voltant del 60% de la capacitat, i el conseller delegat calcula que podria arribar a una facturació d’entre 20 i 22 milions d’euros sense haver d’afrontar grans inversions industrials addicionals.
L’alimentació continua sent el principal motor d’Iflex. L’informe de Lighthouse atribueix a aquest segment prop del 68% de les vendes del 2025, mentre que farmàcia i cosmètica representen al voltant del 22% i la resta d’activitats el 10%. Puig defensa que la companyia se sent còmoda amb el pes de l’alimentació, però també vol guanyar presència en el segment farmacèutic, on veu més valor afegit i més complexitat tècnica.
La sostenibilitat és un altre dels eixos de futur. Iflex impulsa, amb el centre tecnològic Leitat i el Packaging Cluster, el projecte DesLamTin, orientat a millorar la reciclabilitat dels envasos flexibles multicapa mitjançant processos de deslaminat i destintat. El projecte té un pressupost de 79.983,85 euros i preveu assolir rendiments superiors al 70%, amb un potencial de reducció de la petjada de carboni del film d’entre el 30% i el 40% respecte als models de producció lineal actuals.
