Viatjar per sentir el destí: AR Hotels & Resorts creix des del Mediterrani
El grup nascut a Calp amplia la seva presència a Espanya amb establiments on el descans, la gastronomia, el disseny i la connexió amb cada lloc formen part d’una mateixa experiència
Viatjar ja no consisteix únicament a triar una habitació còmoda i una destinació atractiva. L’hoste d’avui busca alguna cosa més: sentir que l’hotel forma part del viatge, descobrir sabors que recordi al tornar a casa, trobar espais pensats per disfrutar sense presses i connectar de forma autèntica amb el lloc que visita. Aquesta manera d’entendre les vacances és, precisament, la que guia l’evolució d’AR Hotels & Resorts.
Nascut a Calp, al costat del Mediterrani, el grup hoteler afronta una nova etapa de creixement amb projectes a les Canàries, les Balears, València i Elx, sense deixar de reforçar la seva oferta a la Costa Blanca. L’objectiu no és només ampliar la seva presència, sinó portar a noves destinacions una filosofia basada en la proximitat, la cura del detall, el benestar i la gastronomia com a part essencial de l’estada.
"No volem ser una cadena estandarditzada. Volem construir hotels i conceptes capaços de generar record, comunitat i vincle emocional amb el client", explica Isaac Vidal, Chief Sales Marketing Officer, CSMO d’AR Hotels & Resorts.
Hotels que conviden a viure el Mediterrani
La identitat del grup comença a Calp, el destí que va inspirar el seu fundador, Rocco Ascolese, a aixecar un projecte hoteler profundament vinculat al paisatge, la llum, les cales i la forma mediterrània de disfrutar del temps.
Aquest origen continua present als hotels d’AR Hotels & Resorts. No es tracta únicament d’allotjar-se al costat del mar o de disposar d’instal·lacions cuidades, sinó de disfrutar d’una hospitalitat pròxima, capaç d’acompanyar el client durant tota la seva experiència: des del descans fins a la taula, el benestar o els petits moments que acaben marcant un viatge.
"Calp ens va ensenyar des de l’inici a conviure amb un turisme internacional, exigent i molt divers. Vam aprendre aviat que competir únicament per preu era un error i que el veritable valor diferencial estava en l’experiència", assenyala Vidal.
En aquesta línia, el grup ha treballat en l’actualització d’establiments com el ja reformat AR Diamante Beach o AR Roca Esmeralda. La transformació d’aquests hotels busca fer l’estada més còmoda i actual, però també més coherent amb aquesta hospitalitat mediterrània que defineix la marca.
Expansió per descobrir destinacions
L’experiència desenvolupada a Calp ara és el punt de partida d’una expansió nacional selectiva. A Tenerife, AR Hotels & Resorts assumirà la gestió de diversos establiments a Puerto de la Cruz, entre ells Concordia Playa, Bungalows Atlántida i Nopal. A Eivissa, el grup treballa en el reposicionament d’Endlss, situat a Cala de Bou, mentre que a Palma projecta un futur hotel de luxe al palau Veri.
La companyia també prepara nous projectes urbans: l’Hotel AR Valencia, de concepte boutique, i BUENAS, un hotel de disseny al nucli antic d’Elx, impulsat al costat dels fundadors de Hawkers.
Per al viatger, aquesta diversitat obre la possibilitat d’escollir diferents maneres de disfrutar de la marca: unes vacances al costat del mar, una escapada urbana, una experiència lifestyle o una estada vinculada al patrimoni i la vida local. Per a AR Hotels & Resorts, suposa portar la seva filosofia a escenaris diferents sense convertir-los en una còpia els uns dels altres.
"La marca ha de ser reconeixible, sí, però mai repetitiva. Cada projecte ha d’integrar-se de manera natural a la destinació i construir una experiència coherent amb l’entorn on opera", afirma Vidal.
La gastronomia com a motiu per viatjar
En aquesta experiència, la cuina té un paper protagonista. AR Hotels & Resorts no concep la gastronomia com un simple servei per als seus hostes, sinó com un dels grans motius pels quals algú pot triar un hotel, tornar-hi o acostar-se fins i tot sense estar allotjat.
"La gastronomia forma part del nostre ADN. No l’entenem com un servei complementari dins de l’hotel, sinó com una part essencial de la nostra manera d’entendre l’hospitalitat", explica Vidal.
Aquesta aposta ha deixat empremta a Calp. Audrey’s va aconseguir la primera estrella Michelin del destí, mentre que The Cookbook Hotel reuneix propostes com Beat Restaurant, amb una estrella Michelin, i Komfort, reconegut amb un Bib Gourmand. L’establiment afronta ara una renovació orientada a oferir una experiència més completa entorn del descans i l’alta cuina.
A aquesta oferta s’hi sumen conceptes amb personalitat pròpia com Amas, el restaurant japonès ubicat al hall d’AR Diamante Beach, o Onami, la recent obertura gastronòmica de l’hotel, dirigida per Diego Laso i concebuda per a només vuit comensals.
"Avui no volem ser només una companyia hotelera amb bons restaurants, sinó una marca d’hospitalitat mediterrània on la cuina, el benestar, el descans i la cura del client formin part d’una mateixa experiència", resumeix Vidal.
Créixer cuidant les persones
Mentre amplia destinacions i conceptes, AR Hotels & Resorts manté el focus en els qui fan possible l’experiència. El grup resumeix aquesta idea sota el concepte #ExtraordinaryPeople, una manera de reconèixer els equips que preparen cada habitació, atenen cada taula i acompanyen l’hoste durant la seva estada.
«Créixer no pot significar despersonalitzar-se», afirma Vidal. Aquesta és també la promesa que acompanya la nova etapa del grup: oferir més destinacions, més experiències i més raons per viatjar, sense perdre la proximitat ni la identitat mediterrània amb què va començar la seva història a Calp.
