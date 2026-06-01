La Cambra de Comerç de Palamós signa un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà

El conveni preveu la difusió recíproca d’activitats i la possibilitat d’organitzar iniciatives compartides

La Cambra de Palamós i l’associació d’empresàries de l’Empordà signen un acord de col·laboració. / Cambra de Palamós

Redacció

Palamós

La Cambra de Comerç de Palamós i l’Associació d’Empresàries i Directives de l’Empordà han signat un conveni de col·laboració per reforçar la difusió de les seves activitats i estudiar l’organització d’iniciatives conjuntes.

L’acord s’ha formalitzat aquest dilluns a Palamós i l’han signat el president de la Cambra, Pol Fages, i la presidenta i la vicepresidenta de l’associació, Marta Ballester Sala i Eva Hernández Castells.

El conveni estableix que la Cambra difondrà els esdeveniments de l’Associació d’Empresàries i Directives de l’Empordà entre les més de 1.300 empreses de la seva base de dades. També preveu equiparar les condicions d’accés als actes de pagament. L’associació, al seu torn, farà difusió de les activitats de la Cambra en els mateixos termes. Les dues entitats també es comprometen a explorar la possibilitat d’organitzar activitats conjuntes durant la vigència del conveni.

