La Costa Brava és la destinació de càmping preferida de l’Estat a l’abril
Els apartaments turístics de Girona també repunten a l'abril amb un increment del 22,1% en pernoctacions, liderats pel turisme internacional.
La Costa Brava ha estat la destinació turística amb més pernoctacions en càmpings de l’Estat durant l’abril. Per zones turístiques, el litoral gironí va superar les 541.000 nits allotjades, per davant de la resta de grans àrees de càmping, segons les dades provisionals de l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
En el conjunt de la província, els càmpings gironins van registrar 566.800 pernoctacions i 157.410 viatgers a l’abril. La major part de les nits les van protagonitzar els clients amb residència a l’Estat, amb 349.863 pernoctacions, mentre que els turistes estrangers en van sumar 216.937. L’estada mitjana es va situar en 3,6 dies.
De gener a abril, els càmpings de la demarcació acumulen 904.720 pernoctacions i 333.577 viatgers. En aquest període, els residents a Espanya van sumar 552.598 nits, per sobre de les 352.122 dels visitants estrangers. Les dades confirmen el pes del turisme de proximitat en l’arrencada de la temporada, especialment en un any en què el calendari de Setmana Santa ha tingut incidència directa en l’activitat turística.
En comparació amb el mateix període de l’any passat, les pernoctacions als càmpings gironins creixen un 31,8%, passant de 686.489 nits entre gener i abril del 2025 a les 904.720 d’aquest any. A més, el 2026 la Setmana Santa es va repartir entre març i abril, mentre que el 2025 va caure només a l’abril.
Apartaments turístics
Els apartaments turístics de Girona també tanquen l’abril amb més activitat que un any enrere. Aquests allotjaments van sumar 62.296 pernoctacions i 20.813 viatgers, un 22,1% i un 24,2% més, respectivament, que el mateix mes del 2025. En aquest cas, el pes del turisme internacional és majoritari. Els visitants estrangers van fer 41.088 nits, gairebé el doble que les 21.208 registrades pels residents a Espanya.
De gener a abril, els apartaments de la província acumulen 106.144 pernoctacions i 37.160 viatgers. La comparativa amb el mateix període de l’any passat també és positiva, amb un increment del 31,3% en les nits i del 27,8% en els visitants, sempre amb la cautela metodològica marcada per l’INE. En el conjunt del quadrimestre, les pernoctacions dels turistes estrangers arriben a 54.268, lleugerament per sobre de les 51.876 dels clients amb residència a l’Estat.
Turisme rural
Els allotjaments de turisme rural de Girona van arribar a 46.217 pernoctacions i 19.978 viatgers a l’abril. La pujada és més moderada que en els càmpings i els apartaments, però manté la tendència positiva, les nits creixen un 5,5% i els visitants, un 15,4% respecte del mateix mes de l’any passat.
Entre gener i abril, el turisme rural va registrar 114.285 pernoctacions i 52.684 viatgers a la demarcació. Això suposa un increment del 4% en les nits i del 3,8% en els visitants respecte del mateix període del 2025. Els clients amb residència a l’Estat continuen concentrant la major part de l’activitat, amb 91.529 pernoctacions, mentre que els visitants estrangers en van aportar 22.756.
Rècord català
Els allotjaments extrahotelers catalans, que inclouen càmpings, albergs, turisme rural i apartaments turístics, van registrar 1.220.511 viatgers entre els mesos de gener i abril del 2026, un 18,7% més que el mateix període de l’any passat, la qual cosa suposa un rècord per un primer quadrimestre en la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), segons informa l'ACN. L’abril va concentrar 562.383 viatgers, un 1,95% més que l’any passat, un nivell que el situa com a segon mes d’abril amb més turistes extrahotelers de la sèrie històrica, només superat l’abril del 2023.
En el perfil del visitant, els turistes residents a Espanya són la majoria en els establiments extrahotelers, amb 780.819 viatgers entre gener i abril, que també són els que més creixen respecte al mateix període de l’any passat, un 20,4%. Els estrangers van ser 439.692, un 15,9% més que l’any passat.
El nombre total de pernoctacions registrades va ser de 3.791.517 en el primer quadrimestre de l’any que, malgrat el rècord en viatgers, queda per sota del màxim registrat el 2024, que va ser de 3.856.791 nits entre gener i abril.
De fet, en el mes d’abril, el nombre de pernoctacions va baixar un 4,7% respecte a l’abril de l’any passat, amb 1.986.063 nits registrades, amb un retrocés de 3,78 a 3,53 en el nombre mitjà de nits d’estada que fa cada visitant en establiments extrahotelers a Catalunya.
Els apartaments turístics lideren els augments
Pel que fa als subsectors dels establiments extrahotelers, l’àmbit que més creix a l’abril és el d’apartaments turístics, amb 95.613 turistes, un 29,5% més que en el mateix mes de l’any passat. Li segueix el turisme rural, amb 46.623 viatgers, un 16,4% més.
En canvi, els càmpings, que concentren prop del 70% dels viatgers, van registrar 393.885 turistes l’abril, un 2% menys que el mateix mes del 2025. La caiguda més acusada es va donar entre els albergs, del 27%, amb un total de 26.262 turistes registrats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis