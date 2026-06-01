Reunió Anual Cercle d'Economia
Illa anuncia la inversió de 3.300 milions en matèria d’infraestructures
La presidenta del Cercle d'Economia reclama a Illa canvis per afavorir la productivitat i l’accés a l’habitatge i recorda la urgència de tenir un nou model de finançament
Albert Martín
Salvador Illa va irrompre l’any passat al Cercle d'Economia amb l’habitatge com a eix central del seu discurs i aquest any ho ha fet amb novetats en matèria d’infraestructures. El president de la Generalitat ha anunciat, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia, que el Govern activarà un pla per accelerar infraestructures estratègiques i construir-les en els pròxims sis anys.
El projecte preveu la mobilització de 3.300 milions d’euros, 1.800 dels quals de manera immediata i uns altres 1.500 que encara s’han de concretar. El Govern tornarà a apostar per la inversió publicoprivada per accelerar les inversions. Segons ha afirmat el president, aquest model estava aparcat des del 2010.
La concreció més immediata del nou pla d’Illa en matèria d’infraestructures serà l’inici d’un concurs per a la inversió immediata de 1.800 milions d’euros. Amb aquest capital, l’executiu d’Illa aspira a construir les estacions del tram central de la L9 del Metro —amb un cost estimat de 500 milions d’euros—, a desplegar 366 quilòmetres de carreteres en el model 2+1, que s’estima en 720 milions, o el desdoblament i millora del tram de carretera entre Berga i Bagà, calculat en uns 470 milions d’euros.
Els 1.500 milions restants servirien per dur a terme projectes com el desdoblament de la C-55, la segona fase del tramvia de Tarragona i Reus, intercanviadors d’autobusos i la terminal ferroviària de Lleida-Quatre Pilans.
Segons el Govern català, aquest projecte farà possible que en els pròxims sis anys es construeixin obres que, d’una altra manera, no s’haurien pogut dur a terme fins d’aquí a 20 o 25 anys.
Illa també s’ha referit a la interconnexió aèria de Catalunya i ha recordat que la crisi de l’Orient Mitjà amb la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala en hubs com Dubai o Doha. Aquesta situació li ha servit per recordar el seu compromís amb l’augment de vols de llarg radi que connectin directament amb els aeroports asiàtics.
Segons el president de la Generalitat, aquests vols són una «oportunitat per generar prosperitat i atreure talent científic, empresarial i tecnològic», i també per atreure inversions. En aquest sentit, des de l’aeroport del Prat ja hi ha vols directes a Xangai, Pequín, Seül i Singapur i la setmana passada Starlux Airlines va anunciar la proposta d’operar vols directes entre Taipei (Taiwan) i Barcelona a principis de l’any vinent.
En l’obertura de les jornades del Cercle d'Economia —a les quals no ha assistit Jaume Collboni per un imprevist—, la presidenta de l’entitat, Teresa Garcia-Milà, ha aprofitat per insistir en diverses reivindicacions en matèria econòmica. «Hem de fer canvis profunds», ha dit. «Sense un salt en productivitat, ni els salaris milloren, ni som competitius a Europa ni serem capaços de mantenir l’estat del benestar que volem», ha advertit.
Davant unes jornades en què es debatrà l’autonomia estratègica europea, Garcia-Milà ha fet peticions al president de la Generalitat en matèria d’habitatge, posant l’accent en el control de preus del lloguer. «Algunes mesures, encara que benintencionades, van en la direcció equivocada», ha dit l’economista. Així mateix, la presidenta del Cercle ha recordat que el nou model de finançament «és urgent».
Illa exhibeix confiança
En les seves paraules, Illa ha pogut donar resposta a Garcia-Milà. Segons ha exposat, el Govern vol teixir una aliança amb tots els sectors econòmics amb tres pilars, com són «crear valor», una «política industrial activa» i la «productivitat com a horitzó, no com a coartada».
Illa ha reivindicat durant la seva intervenció el bon moment econòmic que travessa Catalunya i ha reivindicat «l’esperança sobre la por». El president ha insistit en el model de «prosperitat compartida» i els valors socialdemòcrates que inspiren el seu executiu i ha volgut destacar diverses fites del seu Govern. Entre elles ha citat el retorn de les seus d’importants empreses, com el Banc Sabadell, la Fundació La Caixa, Criteria o Molins, i els pressupostos expansius per a aquest 2026, per als quals ja té el suport polític necessari.
A preguntes de la presidenta del Cercle, Illa ha afirmat que el Govern «pressionarà» per tancar un nou model de finançament i s’ha mostrat convençut que la resta de comunitats autònomes li donaran el vistiplau: «És difícil per a un president autonòmic dir que no a una millora».
Durant la conversa que han mantingut Illa i Garcia-Milà, també s’ha parlat d’immigració. El president de la Generalitat ha insistit en el seu posicionament: «Hi ha una minoria populista que intenta treure avantatge d’aquesta qüestió, jo estic per posar tothom davant d’un mirall amb les normes de convivència que tenim a Catalunya i per integrar-los».
Respecte al control de preus, Illa ha defensat la política del seu govern de posar topalls al preu del lloguer. El president ha explicat que aquesta mesura «està donant resultats positius a curt termini» i que està donant resposta a joves formats i amb feina que no poden accedir a l’habitatge.
