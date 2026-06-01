Javier Cottet: "Si tu vols ser un país important, has de tenir grans empreses"
El president Cottet Óptica repassa la història de la companyia i els reptes del sector òptic a la nova era digital
Dirigeix la segona empresa de capital familiar més gran de l’Estat i destaca que "el mèrit és saber vendre"
L'últim episodi de Girona Valley número 85, l'espai dirigit pel Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria, ens acosta a la trajectòria de Cottet Óptica de la mà del seu president, Javier Cottet. En una conversa profunda i personal que combina la crònica empresarial amb la visió de futur, Cottet rememora els orígens d'una companyia fortament lligada a la història comercial de Catalunya i analitza la metamorfosi que pateix el retail en plena era digital. "Un país sense empreses no pot anar enlloc i generar riquesa és vital", sosté alhora que té molt clar que "si saps vendre, pots treballar a qualsevol lloc". Com empresa referent del sector al país, Cottet complirà l’any vinent 125 anys d’història. En el podcast, Cottet també ressalta la seva passió pel món del motor.
Els orígens Cottet es remunten a l'any 1840 a Morez (departament de Jura), una localitat francesa amb una gran tradició en la fabricació d'ulleres. Després que el seu rebesavi viatgés a Barcelona el 1888 amb motiu de l'Exposició Universal i decidís establir-s'hi, la família va obrir el 1902 la mítica botiga del Portal de l'Àngel, que esdevindria una de les òptiques més grans d'Europa de l'època. Com a membre de la quarta generació, l'actual president recorda una infantesa on l'empresa i la vida familiar eren indestriables, amb sobretaules dominicals a casa de l'avi que sempre gravitaven al voltant del negoci.
El gran punt d'inflexió es va produir fa nou anys arran de la mort del seu pare, moment en què els quatre germans propietaris van rebutjar l'opció de vendre la companyia per viure de rendes. Respecte a aquesta decisió, Cottet recorda: "Si no tens experiència com a empresari, potser el més fàcil és vendre. Ho venc, tinc els diners, faig una mica el que em doni la gana i m'oblido de tenir personal o de lluitar amb els proveïdors. Però viure de renda, a nivell d'educació, de formació, de ganes de fer coses, fas un pas enrere, o fins i tot dos". En lloc d'això, van apostar per una professionalització estricta: van crear un consell d'administració extern, van incorporar un director general aliè a la família i van signar un protocol familiar, consolidant Cottet com la segona empresa de capital familiar més gran d'Espanya en el seu sector.
Aquesta capacitat per assumir riscos i prendre decisions difícils en un mercat competitiu connecta directament amb la gran passió familiar pel món del motor i la velocitat, heretada d'un pare que corria ral·lis i d'uns germans que han competit en proves de resistència de motos com les 24 Hores de Montjuïc. L'empresari reconeix que "innovar en una empresa tradicional i familiar és difícil, perquè quan portes molts anys d'èxits, fer canvis no és fàcil". En aquest sentit, es mostra crític amb la tendència a estigmatitzar la figura de l'emprenedor i fa una defensa aferrissada del teixit corporatiu català: "Si tu vols un país important, si tu vols la independència del teu país, el que has de tenir al darrere són empreses molt grans. Un país sense empreses no pot anar enlloc". A més, adverteix dels perills de la pressió fiscal: "A Catalunya tenim 28 impostos més que a la resta de l'Estat. Si tu relaxes els impostos, què farà el ciutadà amb aquests diners? Els gastarà. Anirà a més restaurants i a més comerços".
D'altra banda, Cottet comparteix una visió molt clara sobre el model de ciutat actual, mostrant-se preocupat per les polítiques de mobilitat que restringeixen el trànsit als centres urbans en favor d'un model de proximitat que corre el risc de desertitzar els nuclis històrics. "Ens preocupa aquesta visió d'anar en contra de la mobilitat, de la botiga dels 15 minuts, de què tothom ha d'anar en bici o caminant... Si el centre ciutat desapareix, desapareixen els bars, els restaurants, els hotels i els comerços, i això farà molta por. Es convertiran en les banlieues que hi ha a França o als City Centers dels Estats Units", adverteix, assenyalant que es corre el risc de transformar les ciutats en simples parcs temàtics que es queden buits quan es fa fosc.
Respecte a la innovació tecnològica, constata que el sector viu una autèntica revolució gràcies a la intel·ligència artificial i a l'aparició de les ulleres intel·ligents. Cottet apunta que fins fa molt poc tots els seus productes eren analògics, amb tecnologies de fa més de cinquanta anys, però que ara el panorama canvia de forma radical: "L'important d'aquestes ulleres és que portaran informació de la teva salut. A través de l'ull i de l'oïda, nosaltres podem detectar gairebé totes les malalties importants". Aquest desplegament tecnològic s'està convertint en un avantatge competitiu brutal per a l'empresa. Tot i així, Javier Cottet tanca la seva intervenció defensant el valor insubstituïble de la botiga física i el valor de l'assessorament humà, vinculant-ho estretament amb la motivació de l'equip: "Per a mi, el més important és la il·lusió. Si diumenge no tens la il·lusió d'anar a treballar dilluns, tenim un problema. Una persona que tingui la capacitat de vendre, és una persona que il·lusiona, una persona que té ganes... Si saps vendre, pots treballar en qualsevol lloc i, si tot s'enfonsa, tu te'n sortiràs".
