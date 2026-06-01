Les empreses tecnològiques gironines es reuneixen a Girona en l’assemblea anual de l’AENTEG
Eva Olivares assumeix la vicepresidència primera de l’entitat en substitució d’Eloi Fàbrega
L’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) va celebrar divendres 29 de maig la seva assemblea anual a Girona, coincidint amb el 25è aniversari de l’entitat. La trobada va tenir lloc al DoubleTree by Hilton i va suposar el retorn de l’assemblea a la ciutat on l’associació va néixer l’any 2001, després de diverses edicions organitzades en municipis com Platja d’Aro, Olot, Lloret de Mar o Roses.
La jornada va començar amb un dinar de germanor, amb la participació de més d’una trentena de representants d’empreses associades. Posteriorment, l’assemblea va repassar l’activitat de l’entitat des de la trobada de 2025, celebrada a Roses, i va aprovar els comptes i el pressupost. També es van ratificar les altes de noves empreses associades.
Durant l’assemblea també es va formalitzar un canvi a la junta directiva. Eva Olivares assumeix la vicepresidència primera de l’entitat en substitució d’Eloi Fàbrega, que passa a ser vocal.
A partir de les set del vespre, la jornada es va obrir a empresaris i representants d’altres entitats amb un còctel-networking celebrat al mateix hotel. L’acte va reunir més de setanta persones, entre les quals hi havia representants de l’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, la FOEG i l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona.
El còctel va començar amb unes paraules de benvinguda d’Eva Olivares i una intervenció del gerent de l’AENTEG, Guillem Alsina, que va animar els assistents a aprofitar la trobada per establir nous contactes professionals. La vetllada es va allargar fins a quarts de deu de la nit.
