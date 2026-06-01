Seccions

Les vendes de cotxes nous a Girona creixen un 18% aquest any

Les comarques gironines superen les 6.200 matriculacions entre gener i maig

Una dona a l’interior d’un concessionari, en una imatge d’arxiu. / Iñaki Berasaluce/Europa Press

Joel Lozano

Girona

Les matriculacions de turismes a Girona mantenen un creixement clar en el primer tram de l’any. La província ja suma 6.261 vendes de cotxes nous entre gener i maig, un 18,6% més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar 5.275. Només al maig, el mercat gironí va arribar a les 1.271 operacions, amb un increment interanual del 17%, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.

El repunt se sosté sobretot en la demanda particular, que continua concentrant la major part de l’activitat. Aquest canal va sumar 965 matriculacions al maig, un 12,7% més que fa un any, i acumula 4.563 operacions en els cinc primers mesos de l’exercici. També creix amb força el canal d’empresa, que va registrar 301 matriculacions al maig, un 44% més, i ja en suma 1.618 des de principi d’any.

Les dades també reflecteixen com els combustibles alternatius guanyen pes en el mercat. El grup format per cotxes híbrids, elèctrics o de gas, va representar el 75,6% de les matriculacions de maig a Girona. En total, se’n van comptabilitzar 961, un 33,6% més que el mateix mes del 2025. La gasolina es va quedar en 288 unitats, el 22,6% del total, mentre que el dièsel va baixar fins a només 22 matriculacions, l’1,7%.

La tendència es manté en l’acumulat de l’any. Entre gener i maig, els vehicles de combustibles alternatius ja sumen 4.606 matriculacions a les comarques gironines, el 73,57% del mercat, amb un creixement del 35,2%. La gasolina acumula 1.468 unitats i el dièsel 187, amb descensos del 5,2% i del 41,5%, respectivament.

Per sobre de Catalunya i el conjunt de l'Estat

Al conjunt de Catalunya, el mercat també avança, però ho fa amb menys intensitat que a Girona. Al maig es van matricular 12.482 turismes, un 4,4% més que el mateix mes de l’any passat. En l’acumulat fins al maig, la xifra arriba a 58.651 unitats, amb un increment de l’11%.

Al conjunt de l'Estat, les matriculacions de turismes van arribar al maig a 111.894 unitats, un 0,81% menys que un any abans. Tot i aquest lleuger retrocés mensual, el mercat estatal manté un creixement acumulat del 5,81%, fins a les 519.283 matriculacions entre gener i maig. "Per analitzar la desacceleració de les matriculacions al maig hem de tenir en compte l'efecte calendari: haver tingut un dia hàbil menys que el mateix mes de l'any passat perjudica la comparació", destaca Tania Puche, directora de comunicació de Ganvam.

