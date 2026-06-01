Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
La Bisbal d’Empordà i Blanes incorporen el model ‘Botiga 9’ després d’una inversió de 4,2 milions d’euros
Mercadona ha reobert aquest dilluns els supermercats de la Bisbal d’Empordà i Blanes amb el nou model ‘Botiga 9’, que la cadena implanta per primera vegada a la província de Girona. Les reformes han suposat una inversió conjunta de 4,2 milions d’euros i han comptat amb la participació de 77 proveïdors d’obra.
El supermercat de la Bisbal d’Empordà, situat al carrer de l’Aigüeta, 244, ha rebut una inversió d’1,4 milions d’euros. En el cas de Blanes, l’actuació s’ha fet a l’establiment situat entre els carrers Mallorca, Menorca i l’avinguda Catalunya, amb una inversió de 2,8 milions.
El nou format reorganitza l’espai interior de les botigues i dona més superfície als productes frescos. Segons la companyia, el model substitueix l’organització per seccions de negoci per una distribució basada en processos, amb l’objectiu d’ordenar l’assortiment d’una manera més intuïtiva i reduir desplaçaments en les tasques de reposició.
Una de les principals novetats és l’Obrador Central, un espai que agrupa les zones de preparació de frescos, com el tall, la cocció i l’envasament. Mercadona assegura que aquesta centralització permet un estalvi de fins al 10% en energia i de fins al 40% en consum d’aigua.
Les botigues també incorporen canvis en els sistemes de fred. Els murals refrigerats disposen de tecnologia Aerofoil per reduir la pèrdua de fred cap als passadissos, i la cadena utilitza CO₂ com a refrigerant. A més, s’han renovat equips i sales de màquines. Els dos establiments inclouen una zona de descans per als clients.
Amb aquestes dues obertures, la cadena suma a Catalunya cinc establiments amb el model ‘Botiga 9’: Manlleu, Sitges, Cambrils, la Bisbal d’Empordà i Blanes. La companyia preveu tancar el 2026 amb prop de 60 botigues d’aquest format a l’Estat i estendre la transformació de l’actual model de botiga fins al 2033, amb una inversió prevista de 3.700 milions d’euros.
