Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
docents Gironaesfondrament Gironaprostitució low costaldarulls FrançaBàsquet Gironaplatges per a gossos
instagramlinkedin

Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins

La Bisbal d’Empordà i Blanes incorporen el model ‘Botiga 9’ després d’una inversió de 4,2 milions d’euros

L'Obrador Central, vist des de la sala de vendes, al Mercadona la Bisbal d'Empordà.

L'Obrador Central, vist des de la sala de vendes, al Mercadona la Bisbal d'Empordà. / Mercadona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Mercadona ha reobert aquest dilluns els supermercats de la Bisbal d’Empordà i Blanes amb el nou model ‘Botiga 9’, que la cadena implanta per primera vegada a la província de Girona. Les reformes han suposat una inversió conjunta de 4,2 milions d’euros i han comptat amb la participació de 77 proveïdors d’obra.

El supermercat de la Bisbal d’Empordà, situat al carrer de l’Aigüeta, 244, ha rebut una inversió d’1,4 milions d’euros. En el cas de Blanes, l’actuació s’ha fet a l’establiment situat entre els carrers Mallorca, Menorca i l’avinguda Catalunya, amb una inversió de 2,8 milions.

El nou format reorganitza l’espai interior de les botigues i dona més superfície als productes frescos. Segons la companyia, el model substitueix l’organització per seccions de negoci per una distribució basada en processos, amb l’objectiu d’ordenar l’assortiment d’una manera més intuïtiva i reduir desplaçaments en les tasques de reposició.

Interior de l'Obrador Central, zona on s'uneixen totes les àrees de preparació.

Interior de l'Obrador Central, zona on s'uneixen totes les àrees de preparació. / Mercadona

Una de les principals novetats és l’Obrador Central, un espai que agrupa les zones de preparació de frescos, com el tall, la cocció i l’envasament. Mercadona assegura que aquesta centralització permet un estalvi de fins al 10% en energia i de fins al 40% en consum d’aigua.

Les botigues també incorporen canvis en els sistemes de fred. Els murals refrigerats disposen de tecnologia Aerofoil per reduir la pèrdua de fred cap als passadissos, i la cadena utilitza CO₂ com a refrigerant. A més, s’han renovat equips i sales de màquines. Els dos establiments inclouen una zona de descans per als clients.

Notícies relacionades

Amb aquestes dues obertures, la cadena suma a Catalunya cinc establiments amb el model ‘Botiga 9’: Manlleu, Sitges, Cambrils, la Bisbal d’Empordà i Blanes. La companyia preveu tancar el 2026 amb prop de 60 botigues d’aquest format a l’Estat i estendre la transformació de l’actual model de botiga fins al 2033, amb una inversió prevista de 3.700 milions d’euros.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
  2. L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
  3. El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
  4. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  7. Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
  8. Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis

Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins

Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins

El seguiment de la vaga docent a Girona i la Catalunya Central se situa en el 9,2%

El seguiment de la vaga docent a Girona i la Catalunya Central se situa en el 9,2%

Nova alerta a Girona per la vespa asiàtica

Nova alerta a Girona per la vespa asiàtica

"No t'agrada la taxa? Et queixes? Espera, que la pujo, a veure si ara també et queixes"

"No t'agrada la taxa? Et queixes? Espera, que la pujo, a veure si ara també et queixes"

Una quarantena de docents passen la nit acampats davant la seu de la Generalitat a Girona

Una quarantena de docents passen la nit acampats davant la seu de la Generalitat a Girona

Catalunya es manté com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, amb només el 49% de la població

Catalunya es manté com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, amb només el 49% de la població

Ferrocarrils de la Generalitat demana perdó a un usuari: ‘El tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpi les molèsties’

Ferrocarrils de la Generalitat demana perdó a un usuari: ‘El tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpi les molèsties’

La població migrant està més sana i consumeix menys recursos sanitaris que els espanyols

La població migrant està més sana i consumeix menys recursos sanitaris que els espanyols
Tracking Pixel Contents