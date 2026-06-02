Dos graduats de la Politècnica expliquen al Girona Talent com s’obre camí en l’aeroespai i la indústria farmacèutica
Carlota Keimer i David Brugat han participat en una jornada amb alumnat del Vedruna i l’Institut Montilivi dins la Setmana del Girona Talent 2026
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona ha acollit aquest dimarts la jornada «Casos d’èxit de la Politècnica», una activitat organitzada pel Patronat Politècnica UdG, juntament amb La Factoria i Girona Valley, en el marc de la Setmana del Girona Talent 2026. La sessió ha volgut acostar als joves trajectòries professionals nascudes a la UdG i vinculades a sectors d’alta exigència, com la indústria farmacèutica i l’aeroespai, amb el missatge compartit de que el talent també es construeix des del territori, amb constància, aprenentatge i capacitat d’adaptació.
La jornada ha comptat amb les ponències de David Brugat, enginyer químic i cap de Producció d’intermedis farmacèutics a ESTEVE, i de Carlota Keimer, enginyera formada a la UdG i vinculada al sector espacial europeu des de Redwire Space, a Bèlgica. L’acte també ha tingut la participació d’alumnes del Vedruna i de l’Institut Montilivi, que han pogut escoltar els dos testimonis, intervenir durant la sessió i compartir experiències sobre el seu propi itinerari educatiu. El director de l’Escola Politècnica, Rudi de Castro, ha remarcat davant els estudiants que el talent va molt lligat a la tecnologia i a les noves oportunitats que ofereixen les empreses del territori.
David Brugat, guanyador del Premi Patronat, ha centrat la seva intervenció, titulada «De fer a dirigir: aprendre fent», en el pas de les tasques tècniques a la gestió d’equips dins la indústria farmacèutica. Brugat ha explicat que va estudiar Enginyeria Química a la Politècnica de la UdG i que, en els seus primers anys, també va haver d’afrontar dubtes, errors i canvis de perspectiva. «És normal equivocar-se, no és fracassar», ha afirmat davant els alumnes. A partir de la seva experiència a ESTEVE, on va començar assumint responsabilitats molt operatives fins a liderar equips i processos industrials, ha defensat la importància de treballar des de la base, envoltar-se de persones que ajudin a créixer i no perdre l’entusiasme.
Carlota Keimer ha ofert la ponència «Resiliència en òrbita: l’enginyeria que fa possible l’impossible», en què ha explicat el seu camí des de la UdG fins al sector aeroespacial europeu. Keimer, que va poder continuar la seva formació internacional gràcies a la beca Josep Maria Ginés i Pous del Patronat de la Politècnica, dotada amb 14.000 euros, ha recordat que el seu interès per l’espai va començar amb una sonda enlairada des de Banyoles durant el batxillerat. Actualment participa en activitats vinculades a missions de l’Agència Espacial Europea, com el satèl·lit ALTIUS, dedicat a l’estudi de l’atmosfera. «Les missions espacials que s’envien a l’espai són per millorar la vida aquí a la Terra», ha subratllat. També ha insistit que, en l’enginyeria, l’error forma part del procés: «No és una cosa dolenta, és feedback».
La sessió ha tingut un component participatiu, amb preguntes i testimonis dels joves assistents. Alguns alumnes han compartit experiències vinculades al seu recorregut acadèmic i a activitats impulsades pel Patronat, com visites a empreses del territori. Un dels moments destacats ha estat la intervenció d’un estudiant que ha explicat com havia afrontat una repetició de curs com una oportunitat per millorar de cara al futur. Aquest tipus de testimonis han reforçat el fil de la jornada. L’error, els canvis de camí i els moments de dificultat poden formar part d’un procés d’aprenentatge.
Des de l’organització, el director del Patronat Politècnica UdG, Gerard Lechuga, ha destacat que activitats com aquesta permeten posar en valor trajectòries professionals de graduats de la Politècnica en sectors industrials i tecnològics d’alta exigència. «Destaquem el valor d’aquestes activitats per posar en relleu trajectòries professionals de graduats de la Politècnica UdG en sectors industrials i tecnològics d’alta exigència, així com per reforçar la connexió entre universitat, empresa i territori», ha assenyalat Lechuga. La jornada forma part del programa del Girona Talent 2026, que se celebra de l’1 al 6 de juny a diferents espais de les comarques gironines.
Emprendre i estudiar fora, dos reptes compartits
En el mateix marc de la Setmana del Girona Talent, ahir també es va celebrar una jornada en el Girona Hub pensada per connectar joves emprenedors amb estudiants que han cursat part de la seva formació a l’estranger. La trobada va servir per compartir experiències personals i professionals, i per posar en valor les dificultats que comporta obrir un projecte propi quan s’és jove, però també el repte que suposa marxar a estudiar a un altre país, adaptar-se a un nou entorn i convertir aquesta experiència en una oportunitat de creixement.
