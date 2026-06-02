L'atur baixa un 2,51% a Girona i la demarcació crea més de 10.400 llocs de treball al maig arran de l'inici de temporada
El mes es tanca amb 26.143 persones que busquen feina, un 5,87% menys en comparació amb l'any passat
L'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística, que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina (que se sumen als 11.700 que ja es van generar a l'abril). Si es passa la lupa per sectors, de tots aquells aturats que han trobat feina, pràcticament nou de cada deu -en concret 584- ho han fet al sector serveis (dins el qual hi ha hostaleria i comerç). Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 26.413 desocupats, un 5,87% menys en comparació amb el maig de l'any passat.
Les dades d'atur i d'afiliació evidencien el marcat component cíclic de l'economia gironina. Perquè la dependència del sector serveis, sobretot de l'hostaleria i el turisme, té un reflex clar al mercat laboral de la demarcació. En temporada baixa, es refreda; però quan arriba el bon temps -i amb ell, les vacances- la situació es capgira.
A l'abril, l'atur ja va baixar un 3,78% a les comarques gironines i la demarcació va crear més d'11.700 llocs de treball arran de la Setmana Santa. I al maig, ara ja entrant de ple en la contractació per a l'estiu, la desocupació s'ha reduït un altre 2,51% i el territori ha guanyat més de 10.400 afiliats més a la Seguretat Social.
Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, durant aquest maig la demarcació ha reduït 652 aturats. I d'aquests, la immensa majoria -de fet, gairebé el 90%- han trobat feina al sector serveis (dins el qual hi ha l'hostaleria i el comerç). En concret, 584 desocupats.
En paral·lel, la resta de sectors, encara que força lluny d'aquesta xifra, també tanquen el mes a la baixa. La construcció ha reduït 34 desocupats durant el maig; l'agricultura, al seu torn, ho ha fet en 30, i la indústria, en 17. A més, durant el darrer mes també hi ha hagut set persones sense feines anteriors que s'havien apuntat a llistes i que han començat a treballar.
Arreu de Catalunya, aquest maig l'atur ha baixat un 2,19% (amb 6.900 aturats menys). Per demarcacions, a Barcelona la reducció ha estat del 2,04% (4.821 aturats); a Tarragona, del 2,59% (947), i a Lleida, del 2,99% (460).
Més d'un 6% menys
El descens de l'atur, de retruc, també ha permès que les comarques gironines tanquin el maig situant-se per sota dels 26.500 desocupats. En concret, a la demarcació ara hi ha 26.143 persones que busquen feina. Són 1.631 menys que l'any passat (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 5,87%).
De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (18.209). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.044 desocupats), la construcció (2.089) i l'agricultura (539). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.262 aturats a qui no els consten feines anteriors.
Més de la meitat dels aturats -en concret, el 57,39%- són dones (15.004). L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 1.749 desocupats que tenen menys de 25 anys.
10.400 llocs de treball més
A més de continuar reduint atur, aquest maig també es tanca amb més llocs de treball a les comarques gironines. Perquè segons recullen les dades d'afiliació a la Seguretat Social, el territori ha creat 10.417 llocs de treball.
L'estadística del Ministeri d'Inclusió recull que, l'últim dia de maig, a les comarques gironines hi ha 389.696 afiliats. Són un 2,74% més en comparació amb el mes d'abril (379.279). I si es tira un any enrere en el calendari, també per damunt les xifres que hi havia aleshores. En concret, en 8.298 afiliats més, cosa que si es trasllada en percentatges representa un augment del 2,17%.
I més enllà de l'atur i l'afiliació, en aquesta equació hi ha una tercera variable: els contractes de feina. En aquest cas, les dades evidencien com la contractació també va a l'alça arran de l'inici de la temporada turística.
En concret, al maig s'han signat 24.922 contractes a les comarques gironines (dels quals 12.688 han estat indefinits). Són 1.286 més que a l'abril (cosa que representa un increment del 5,44%).
