Amazon presumeix de capacitat d'exportació amb Catalunya com a territori líder a Espanya
Jordi Bellana, director general del centre logístic d'Amazon a Far d'Empordà, destaca el suport a les pimes catalanes per expandir les seves vendes a l'estranger.
La companyia de comerç electrònic Amazon ha iniciat a Girona un tour per Espanya que passarà també per València i Astúries, denominat 'Sellers in your community', en el qual presumeix de capacitat d'exportació, amb Catalunya com a territori líder, a través del testimoni dels venedors locals.
Una desena d'aquestes petites i mitjanes empreses (pimes), en aquest cas catalanes, es reuneixen aquest dimecres a l'estadi de Montilivi al costat d'institucions com la Cambra de Comerç per explicar què ha suposat per a elles que els seus productes es comercialitzin a través de la plataforma d'Amazon.
El director general del centre logístic de la companyia a Far d'Empordà, Jordi Bellana, ha explicat a EFE que la idea de la trobada de Girona és la de mostrar aquest "suport a totes les pimes que vulguin utilitzar la plataforma i arribar més enllà de les seves localitats i de les fronteres d'Espanya".
Bellana ha assegurat que aquestes empreses es beneficien de la inversió d'Amazon en centres logístics, oficines corporatives o centres de desenvolupament i ha subratllat que un 80 % de les catalanes vehiculen les seves exportacions per aquesta via a un o més països.
Segons detalla, les seves vendes fora d'Espanya superen actualment els 340 milions d'euros anuals, encara que l'amfitrió d'aquest dimecres a Girona puntualitza que "el comerç electrònic encara té una representació petita en comparació amb el tradicional, però és una ajuda".
"Ens veiem com una eina que ajuda a créixer i al fet que les pimes puguin vendre fora de les seves portes físiques", assenyala.
Sobre aquest èxit del producte català fora de les fronteres espanyoles, Jordi Bellana recorda que les seves pimes "sempre han estat motor d'emprenedoria i d'adaptar-se a les noves realitats, així que ara utilitzen aquest mercat més ampli que ofereix el comerç electrònic per augmentar vendes".
De la mateixa manera, assegura que Amazon no ha identificat una bretxa digital entre la seva tecnologia, que ha començat a implementar la intel·ligència artificial (IA), i aquestes petites i mitjanes empreses.
"La IA és una revolució que està arribant i les pimes i la resta de la comunitat va veient poc a poc com aprofitar-la com a eina de suport", ha explicat.
El lideratge català a Espanya, que ha portat a iniciar aquest tour a Girona, ho expressa Bellana en dades, en reunir el 21 % de les pimes espanyoles que treballen amb Amazon i superar les 3.700.
L'elecció de la capital gironina segons el director general del centre logístic del Far d'Empordà respon a la voluntat de sortir de tant en tant dels principals nuclis metropolitans i la de Montilivi, a la de símbol de la ciutat i la província.
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