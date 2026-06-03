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Cristóbal Colón i Jordi Bosch rebran el Premi Girona Talent 2026

L’Associació Catalunya Valley reconeix la trajectòria del fundador de La Fageda i del periodista i productor audiovisual en un acte a l’Auditori Josep Irla de Girona

Cristóbal Colón i Jordi Bosch, premis Girona Talent 2026.

Cristóbal Colón i Jordi Bosch, premis Girona Talent 2026. / La Factoria

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Redacció

Redacció

Girona

Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, i el periodista i productor audiovisual Jordi Bosch rebran aquest dijous el Premi Girona Talent 2026 en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució a la projecció del territori. L’acte, organitzat per l’Associació Catalunya Valley, se celebrarà a les set de la tarda a l’Auditori Josep Irla de Girona.

Els guardons distingiran Colón com a referent en l’àmbit de l’economia social i Bosch per la seva trajectòria en el periodisme i la producció audiovisual. La gala serà presentada pel periodista de RAC1 Sergi Ambudio i formarà part de la programació de la Setmana Girona Talent 2026.

La jornada també inclourà diverses càpsules de coneixement amb ponents vinculats a iniciatives que han tingut projecció aquest darrer any. Entre els participants hi haurà Sjors Beukeboom i Judit Muñoz, impulsors de Nafent Magazine, una revista de ciclisme en català i en anglès; Pilar Barceló, vinculada a iniciatives socials i esdeveniments com «La nit bufona» i «La Bravíssima»; l’enòleg Delfí Sanahuja, director tècnic del Grup Perelada; i David Plana, CEO de Camiral.

L’acte també donarà espai a la cultura, amb la participació de Guillem Terribas en una conversa sobre els 25 anys del Cinema Truffaut. El programa oficial del Girona Talent 2026 també incorpora com a ponent el crític de cinema Àngel Quintana.

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Els Premis Girona Talent s’han consolidat com un espai per reconèixer persones, projectes i trajectòries amb capacitat de generar impacte al territori. L’edició d’aquest any vol reforçar la connexió entre el talent, el coneixement, l’empresa i la societat, amb una mirada centrada en iniciatives que contribueixen a projectar Girona com un territori dinàmic i innovador.

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