Grifols comença a construir el seu nou complex de 80.000 metres quadrats a Lliçà de Vall
El president Pedro Sánchez assisteix a l’acte de col·locació de la primera pedra d’una planta que duplicarà la capacitat de fraccionament de plasma d’aquesta empresa catalana
Paula Clemente
La primera pedra de la nova casa de Grifols ja està col·locada. I ha certificat que així sigui un equip de primer nivell: el president del Govern, Pedro Sánchez; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, o el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, a més d’altres figures polítiques com la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, o l’alcalde de Lliçà de Vall, Xavier Castillejo, i alts càrrecs de la farmacèutica catalana. Tot, per exhibir la importància d’un projecte que el Govern de la Generalitat ha designat com a «estratègic» i que implica ampliar la capacitat de producció a Catalunya d’una de les empreses ja més grans de la comunitat.
«La col·locació d’aquesta primera pedra simbolitza la voluntat de Grifols de continuar creixent des del territori, amb una visió industrial al servei dels pacients», ha afirmat, en aquest sentit, el vicepresident del consell d’administració de Grifols i membre de la família propietària de la companyia, Raimon Grifols. «Aquesta nova planta ens permetrà ampliar la nostra capacitat de producció de medicaments derivats del plasma a Europa i contribuir a reforçar l’autonomia estratègica i autosuficiència del continent», ha afegit.
Seran 80.000 metres quadrats de fàbrica que, en una primera fase suposarà la inversió de 160 milions d’euros, i que duplicaran (fins a arribar als tres milions de litres) la capacitat de fraccionament de plasma de l’empresa al continent. Es contrueix a Lliçà de Vall (Barcelona) molt a prop de la seva actual fàbrica a Parets del Vallès (Barcelona), cosa que significa que la companyia acabarà tenint, allà on es toquen els dos municipis, un «‘hub’ biotecnològic» de 25 hectàrees que donarà feina a 3.700 persones, 400 incorporades de la mà de les noves instal·lacions.
Valor econòmic i creixement
La planta l’ocuparà sobretot una instal·lació dedicada al fraccionament del plasma de la sang, és a dir, a obtenir els components amb què elaborar tractaments. No obstant, aquesta infraestructura també comptarà amb un espai dedicat a les operacions logístiques, un laboratori d’anàlisi i diversos magatzems.
«La inversió a Lliçà de Vall s’emmarca en el compromís històric de la companyia amb la creació de valor econòmic i social als territoris on opera», recorden des de l’empresa. «A Espanya, Grifols compta actualment amb més de 4.700 empleats i genera més de 16.000 llocs de treball indirectes, amb una contribució estimada de més de 1.500 milions d’euros a l’economia espanyola», aprofundeixen.
De tota manera, tal com va llançar el conseller delegat de Grifols, Nacho Abia,la primera vegada que va parlar públicament d’aquest projecte d’ampliació de les seves instal·lacions centrals a Espanya, s’hi va referir com a part d’una estratègia, també, per «recolzar» el seu creixement com a organització. Una cosa que ha passat, així mateix, per ampliar la seva planta principal als Estats Units o per la construcció de tot un sistema de donació, recol·lecció i preparació del plasma a Egipte.
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