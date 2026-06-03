LEVEL inaugura una nova ruta directa entre Barcelona i Lima
L'aerolínia és l'única que opera aquesta connexió
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L'aerolínia LEVEL ha inaugurat aquest dimecres la seva nova ruta directa entre Barcelona i Lima, l'única que connecta les dues ciutats. L'aerolínia preveu oferir uns 80.000 seients en aquesta connexió fins al març del 2027. El vol inaugural ha sortit aquest migdia des de l'aeroport del Prat. La ruta s'operarà inicialment amb tres freqüències setmanals, els dimecres, els divendres i els diumenges, amb horaris dissenyats per facilitar les connexions amb altres vols europeus i americans. Des de Barcelona el vol serà a les 13.55 hores, mentre que des de Lima la sortida serà a les 22.05 hores. El vol es farà amb un Airbus 330-200, amb una capacitat per a 311 passatgers.
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