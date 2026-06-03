La planta de Nestlé a Girona podria incrementar la plantilla malgrat l’ERO
L’empresa planteja recol·locar els afectats gironins en noves places de "packaging", però el comitè avisa que l’acord encara no està tancat
La planta de Nestlé a Girona podria reduir de manera notable l’impacte de l’ERO anunciat per la multinacional. La proposta que hi ha ara sobre la taula preveu que els treballadors afectats a la fàbrica gironina puguin ser recol·locats a la mateixa planta, sobretot en noves places vinculades a l’àrea de "packaging". La negociació, però, encara no està tancada i entra en la recta final, ja que aquest dijous, 4 de juny, és l’últim dia del període de consultes.
L’expedient havia començat amb una afectació prevista de 12 treballadors a Girona, però aquesta xifra ja s’ha reduït a 11, segons explica el president del comitè d’empresa de Nestlé a Girona, Lluís Parra. En concret, el canvi rebaixaria en una persona l’afectació entre el personal empleat, mentre que es mantindrien els set obrers inicialment inclosos en l’ERO.
La rebaixa de l’afectació a Girona forma part d’una reducció més àmplia de l’impacte de l’expedient durant la negociació. Nestlé va plantejar inicialment un ERO per a 301 treballadors a tot l’Estat, però aquesta xifra ha anat baixant en les diferents reunions fins a situar-se per sota dels 260 afectats. Tot i això, els sindicats continuen reclamant que l’empresa ajusti encara més el nombre de persones incloses en l’expedient.
Més personal a Girona
El punt clau per a Girona és que Nestlé ha posat sobre la taula noves necessitats de personal a la planta. En una de les reunions de negociació, l’empresa va traslladar que el centre gironí necessitarà 25 ajudants de packaging entre aquest any i inicis del 2027. La proposta planteja que els afectats per l’ERO a Girona puguin optar a aquestes places si no volen sortir de la companyia.
Aquestes vacants també podrien servir per recol·locar treballadors afectats d’altres centres. Els afectats de Reus podrien traslladar-se a Girona per ocupar el mateix lloc d’ajudant de packaging i que les places restants fins a arribar a 25 s’oferirien a voluntaris de l’oficina central d’Esplugues.
Parra remarca, en tot cas, que aquesta opció no equival encara a una desafectació formal de l’expedient. "Simplement són recol·locacions", explica. És a dir, els treballadors continuarien figurant dins l’ERO, però podrien mantenir el lloc de treball si accepten una nova posició a la mateixa planta o en una altra vacant disponible dins del centre gironí.
La proposta també preveu possibles intercanvis interns. Si algun treballador no afectat per l’expedient decideix acollir-se voluntàriament a les condicions de sortida, un dels afectats podria ocupar la plaça que deixés lliure. Aquesta fórmula permetria, segons el comitè, reduir l’impacte real de l’ERO a Girona i facilitar que marxi qui vulgui fer-ho i es quedi qui vulgui continuar treballant.
Amb aquest escenari, la planta de Girona podria fins i tot acabar guanyant plantilla. Parra sosté que, si s’acaben activant les 25 noves places previstes i els 11 afectats són recol·locats, l’ERO no comportaria una reducció efectiva de treballadors al centre gironí. "Sigui com sigui, no es rebaixaria la plantilla de Girona, sinó que al final s’acabaria augmentant", afirma.
Negociació oberta
El president del comitè insisteix, però, que encara no es pot donar res per fet. La negociació continua oberta i la part social encara reclama millores en diversos punts. Entre les qüestions pendents hi ha les condicions de sortida, l’edat a partir de la qual es poden aplicar fórmules similars a les prejubilacions, els criteris d’afectació i la protecció de la representació legal dels treballadors.
Un altre dels punts sensibles és el manteniment de les condicions salarials en cas de canvi de lloc. Parra explica que els sindicats defensen que les persones recol·locades puguin conservar el nivell que tenien en el seu lloc d’origen. El comitè considera que aquest punt és important perquè el canvi de posició no tingui un impacte econòmic en les famílies afectades.
Si no hi ha acord, les condicions de sortida tornarien al marc legal ordinari, amb una indemnització de 20 dies de salari per any treballat. Parra es mostra moderadament optimista, però admet que encara falta acostar posicions. "Soc optimista, però encara estem lluny", assegura. El representant sindical apunta que la plantilla no pot donar per bona cap proposta fins que l’acord estigui signat. "Fins que no estigui signat, no podem estar satisfets de com ha anat la negociació. Fins que no se signi un acord tot és paper mullat", subratlla.
La plantilla de la planta de Girona té prevista una vaga aquest dijous, coincidint amb l’últim dia del període de consultes de l’ERO. Tot i això, el comitè té previst reunir-se aquesta tarda per valorar els avenços de la negociació i decidir si manté la convocatòria.
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