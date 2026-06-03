El pol gironí del packaging
Girona consolida el seu pes industrial amb empreses capdavanteres, innovació tecnològica i una aposta cada vegada més clara per la sostenibilitat en un sector del packaging en plena expansió
Girona es consolida com un pol estratègic del sector del «packaging» a Catalunya, amb algunes de les empreses més punteres, innovadores i exportadores del territori. Així es desprèn de l’estudi «El sector del packaging a Catalunya», elaborat per ACCIÓ en col·laboració amb el Packaging Cluster, que analitza un ecosistema que ja representa prop del 4% del PIB català. A escala general, el sector a Catalunya genera un volum de negoci de 12.227 milions d’euros i agrupa 855 empreses que donen feina a 36.512 persones. Tot i que la província de Barcelona concentra més del 80% de les companyies del sector, les comarques gironines hi tenen un pes destacat gràcies a la presència de líders en segments clau com la maquinària, l’embalatge flexible, el cartró, el vidre i els materials per a etiquetatge.
Empreses referents
L’informe d’ACCIÓ destaca diversos casos d’èxit catalans vinculats al sector. A les comarques gironines sobresurt Comexi, amb seu a Riudellots de la Selva, empresa líder en el disseny i fabricació de maquinària per al packaging flexible. Factura més de 180 milions d’euros, compta amb uns 600 treballadors i té una fortíssima vocació internacional, amb més d’un 90% de la producció destinada a l’exportació i presència en mercats com els Estats Units, França i Alemanya. La companyia basa la seva estratègia en la innovació contínua, el desenvolupament de tecnologia pròpia i l’acompanyament als clients per millorar l’eficiència, la qualitat i la sostenibilitat dels seus processos productius. La seva diferenciació passa per la inversió en R+D, la digitalització de la maquinària, l’automatització i els serveis avançats de postvenda i suport tècnic. A més, Comexi consolida el creixement amb capacitats industrials pròpies a Catalunya i al Brasil, reforçades per centres HUB a Miami i Mèxic. En sostenibilitat, orienta la innovació cap a maquinària preparada per treballar amb materials reciclables, monomaterials i processos més eficients energèticament.
A Torroella de Montgrí també destaca Enplater Group, nascuda a Catalunya com a empresa especialitzada en packaging flexible i consolidada com a proveïdor de solucions avançades d’envasat per a sectors com l’alimentació, el gran consum i el «pet food». L’estudi d’ACCIÓ la situa com un dels casos d’èxit del sector: factura 100 milions d’euros, té 450 treballadors i exporta el 40% de la producció a Europa, principalment a França i als Països Baixos. Enplater competeix a través de la descomoditització, amb solucions de packaging flexible i rígid a mida que combinen coneixement tècnic, capacitat industrial i orientació al client. L’empresa disposa de capacitats logístiques avançades, com un magatzem automàtic robotitzat, i destaca per un model d’alta tecnologia i certificació. Segons ACCIÓ, és pionera en impressió digital i gravat al buit, i treballa en la reducció de l’impacte ambiental del packaging incorporant criteris d’ecodisseny, optimització de materials i solucions de reciclabilitat.
A aquest mapa empresarial s’hi afegeix Iflex, amb seu a Ullà, especialitzada en impressió en gravat al buit per a embalatge flexible. La companyia va tancar l’any passat una ampliació de capital de 7,2 milions d’euros que li permetrà adquirir terrenys industrials destinats a una futura ampliació de la capacitat productiva. A més, preveu explorar oportunitats de creixement inorgànic dins del mercat nacional per reforçar el seu posicionament competitiu. Iflex va facturar 14,9 milions d’euros el 2025 i ha viscut una transformació rellevant al llarg de la seva trajectòria. En els seus inicis es dedicava a la fabricació de cilindres de gravat al buit per a indústries gràfiques que imprimien embalatge flexible, però l’evolució del mercat i la compra de molts dels seus clients per part de multinacionals la van portar a reinventar-se i orientar-se directament cap a la impressió d’embalatge flexible. Avui treballa per a empreses de gran consum, sobretot alimentàries, però també dels sectors farmacèutic i cosmètic.
A Olot, Alzamora Group és una altra companyia capdavantera del sector. Especialitzada en packaging de cartró, és reconeguda per les seves solucions sostenibles per a diversos sectors industrials. La companyia va tancar el 2025 amb una facturació consolidada superior als 80 milions d’euros, reforçant el seu lideratge internacional en el segment del cartró.
Projecció internacional
El teixit gironí també compta amb altres empreses destacades, com Estal Packaging, situada a Sant Feliu de Guíxols i especialitzada en el disseny i fabricació d’envasos premium per als sectors de la cosmètica, l’alimentació i les begudes. La firma és reconeguda internacionalment per les seves solucions innovadores en vidre i packaging sostenible.
Una altra companyia rellevant és LC Paper, històrica paperera de Besalú fundada el 1881, que ha apostat per la sostenibilitat i l’economia circular. L’empresa produeix paper tissú i solucions d’embalatge reciclables, i s’ha posicionat com un referent en la reducció de l’impacte ambiental dins la indústria del packaging.
També destaca la presència de Fedrigoni Self-Adhesives (Arconvert S.A.U.) a Sant Gregori, integrada dins el grup italià Fedrigoni i especialitzada en materials autoadhesius per a etiquetatge i packaging. La planta gironina és una de les més importants del grup al sud d’Europa i subministra solucions per a sectors com l’alimentació, la cosmètica, el vi o la indústria farmacèutica.
Finalment, a Sarrià de Ter, Hinojosa Packaging s’ha consolidat com un actor clau del packaging de cartró ondulat. Integrada en un dels principals grups europeus del sector, la planta gironina està especialitzada en envasos per al sector alimentari i carni, amb un fort component d’innovació i sostenibilitat.
Sector exportador
D’acord amb l’estudi d’ACCIÓ, el sector català del packaging està format principalment per fabricants d’envasos i embalatges, que representen el 70,76% de les empreses i el 69,57% de la facturació. Els segueixen els fabricants de maquinària, amb l’11,35% de les empreses; les empreses de serveis, amb el 9,82%; i els proveïdors, amb el 8,07%. Es tracta d’un teixit empresarial madur i arrelat: el 82,69% de les empreses tenen més de deu anys de trajectòria i concentren el 98,22% de la facturació.
A més de la potència industrial, Girona contribueix a la recerca i la transferència tecnològica del sector a través de centres vinculats a la Universitat de Girona, com el Graphics & Imaging Laboratory i el DBA (Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris), que apareixen al mapa de l’ecosistema català d’innovació en packaging.
L’informe també subratlla que Catalunya és la segona regió de la Unió Europea en nombre de projectes d’inversió estrangera captats en aquest àmbit entre el 2020 i el 2025, només per darrere de Rin del Nord-Westfàlia. A més, Catalunya ha estat la primera regió exportadora i importadora de packaging a Espanya en el quinquenni 2021-2025, amb 5.391 milions d’euros en exportacions. Els principals mercats de destinació són França, Portugal, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit.
Cap a la sostenibilitat
La sostenibilitat s’ha convertit en un dels principals eixos de transformació del sector del packaging a Girona i al conjunt de Catalunya. L’estudi d’ACCIÓ apunta que la sostenibilitat ja no és només un element de diferenciació, sinó un requisit mínim en un context marcat per la pressió reguladora europea, la necessitat d’incorporar materials reciclables i la demanda de solucions que mantinguin funcionalitat i competitivitat en costos.
Aquest canvi de model es tradueix en l’aposta per l’ecodisseny, la reducció de materials, la reciclabilitat, l’ús de monomaterials i la millora de l’eficiència energètica. En el cas gironí, LC Paper ha impulsat una planta fotovoltaica d’autoconsum de 4,3 MWp a Besalú/Beuda, una de les més grans de la província, per reduir la dependència de la xarxa elèctrica i reforçar l’ús d’energia renovable en un sector intensiu en consum energètic. Hinojosa Paper Sarrià també exemplifica aquesta orientació cap a la circularitat i la reducció d’impacte ambiental. La planta disposa de calderes d’energia renovable —una de biogàs i una de biomassa— i forma part de l’estratègia del grup per avançar cap a processos productius més sostenibles.
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