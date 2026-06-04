Registre de viatgers
Brussel·les expedienta Espanya per obligar els hotels a demanar tantes dades als seus clients
La Comissió Europea considera «excessiva» la informació requerida i «desproporcionat» que els establiments hagin de conservar-la durant tres anys
El Govern afirma ara que el nou registre de viatgers només exigeix dues dades noves
Sara Ledo
La Comissió Europea expedienta Espanya pel polèmic registre de viatgers creat per Interior i que obliga hotels, agències de viatges, plataformesdigitals o empreses de lloguer de cotxes a obtenir una sèrie de dades dels turistes que van més enllà d’aquells inclosos en documents oficials (DNI i passaport) i a bolcar-los en una aplicació (ses.hospedajes) en un termini inferior a 24 hores.
La norma va entrar en funcionament el 2 de desembre de l’any passat, quatre anys després de la seva aprovació davant la pressió dels hotelers que es queixaven d’haver de recollir 42 dades diferents, mentre que el Govern afirma que es tracta només de 13, dues més de les que es demanaven habitualment.
Es tracta de nom i cognoms, número de DNI i suport, tipus de document, número de referència del contracte, data del contracte, data i hora d’entrada i sortida i identificació del mitjà de pagament, així com telèfon fix o correu electrònic i la relació de parentiu, si algun dels viatgers és menor d’edat. Les 29 dades restants, fins al total de 42 que criticava el sector, no són obligatòries, segons l’Executiu.
Però més enllà de la quantitat d’informació que es requereix, la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) ha posat en dubte en moltes ocasions la legalitat de «recollida, custòdia i transmissió de les dades» al considerar que «incompleix les normatives europees sobre lliure circulació de viatgers i protecció de dades».
I la Comissió Europea sembla que dona la raó al sector. L’Executiu comunitari ha decidit incoar un procediment d’infracció contra Espanya per incomplir la directiva sobre protecció de dades en l’àmbit penal, encarregada de regular el tractament de dades personals per part de les autoritats policials, a l’exigir als proveïdors d’allotjament, a les plataformes en línia i a les empreses de lloguer d’automòbils que recullin i transmetin les dades personals dels viatgers a una base de dades governamental centralitzada.
La Comissió considera que les categories de dades personals recollides i emmagatzemades són «excessives», a causa de la «varietat de conjunts de dades, incloses les dades de pagament i del GPS». A més, afegeix que «l’accés per part de les autoritats policials no es limita a finalitats específiques i explícites, com exigeix la directiva», i considera «desproporcionat» conservar aquestes dades durant tres anys.
A partir d’aquesta notificació, enviada per carta, Espanya disposa ara de dos mesos per respondre i reparar les deficiències que li ha assenyalat Brussel·les. En cas de no rebre’s una resposta satisfactòria, la Comissió Europea podria optar per emetre un dictamen motivat, que seria com un ultimàtum oficial en el qual detalla els motius pels quals considera que el país vulnera el dret europeu i li exigeix adoptar mesures correctives en un termini determinat.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes