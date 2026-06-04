El Costa Brava Bluewave Fest impulsa la sostenibilitat marina amb prop de trenta activitats al litoral gironí
Amb activitats per a submarinistes i no iniciats, el festival es desenvolupa a deu municipis de la Costa Brava i inclou propostes educatives per als més joves
El Costa Brava Bluewave Fest afronta aquests dies el tram final de la seva programació amb activitats repartides per diferents punts del litoral gironí per donar a conèixer el món subaquàtic des d’una mirada sostenible. El certamen, impulsat per l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub en col·laboració amb Bluewave Alliance i amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, proposa prop d’una trentena d’activitats vinculades al busseig, la divulgació científica i la conservació marina.
La programació inclou tallers, xerrades, immersions, neteges, activitats d’esnòrquel i accions adreçades tant a submarinistes com a persones sense experiència en aquesta pràctica. Les propostes tenen lloc a Llançà, el Port de la Selva, Roses, l’Escala, l’Estartit, Begur, Palamós, Llafranc, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Blanes.
Entre les activitats destacades hi ha una recollida de residus que s’allarga durant tota la setmana. Els centres participants faciliten bosses reutilitzables als assistents i disposen de contenidors per buidar el material recollit a cada punt. El festival també promou la recollida de neoprens usats per donar-los una segona vida i incorpora propostes com l’esnòrquel nocturn, pensat per descobrir el fons marí des d’una perspectiva diferent.
Un dels actes centrals del programa serà la conferència de Josep Pasqual, prevista per al 7 de juny a les set del vespre al Club Nàutic de l’Estartit. Pasqual és conegut per la seva trajectòria en l’àmbit de la meteorologia i per haver recollit durant cinquanta anys dades sobre la temperatura del mar, una tasca per la qual va rebre la primera Medalla d’Honor de l’EMD de l’Estartit.
El Costa Brava Bluewave Fest també ha programat activitats amb centres educatius, amb la voluntat d’acostar el respecte pel medi marí als més joves. Aquesta línia divulgativa se suma a altres propostes del programa, com el taller de ploms, la immersió «Gorgònies, el bosc animal», el curs de conservació d’Àlex Avalo o l’activitat d’ornitocaiac.
El festival forma part dels Bluewave Days, una iniciativa vinculada a la preservació dels oceans. En aquesta edició, l’objectiu és reforçar el paper de la Costa Brava com a espai de descoberta del fons marí i, alhora, posar l’accent en la necessitat de protegir aquest entorn a través de pràctiques més responsables.
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