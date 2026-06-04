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Miquel Sàmper: "Si fan falta recursos per als semiconductors, n’hi haurà"

El dirigent assenyala que Catalunya pot liderar Europa i aposta per l’especialització

El conseller Miquel Sàmper, ahir a Barcelona. | MANU MITRU

El conseller Miquel Sàmper, ahir a Barcelona. | MANU MITRU

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Gabriel Ubieto

Barcelona

L’esborrany de la Chips Act 2.0, la nova normativa de la Comissió Europea que haurà de superar encara un llarg procés legislatiu, parteix de les aportacions de l’associació de regions europees de semiconductors (ESRA, per les sigles en anglès), de la qual Catalunya assumeix aquest any la presidència. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, repassa amb EL PERIÓDICO els principals reptes del sector.

A Catalunya hi ha 260 empreses que estan especialitzades en semiconductors i 4.600 professionals, segons les seves dades. ¿Quines perspectives de creixement té el sector?

És un sector estratègic, molt important. No puc donar noms, per temes de confidencialitat, però estem treballant perquè s’instal·lin minifactories a Catalunya. Una gran fàbrica ara mateix és impossible, requereix una inversió de 22.000 milions d’euros i, per posar-ho en perspectiva, el PERTE Chip tenia uns 12.000 milions. Per això la nostra estratègia passa per especialitzar-nos en minifactories, una espècie de boutiques de xips fotònics o quàntics. ¡Però, compte, que una d’aquestes pot tenir 300 treballadors! Aquí Catalunya té la tecnologia i les empreses.

¿No podem ser un nou Taiwan?

El nostre objectiu és especialitzar-nos en productes molt concrets i punters. Un exemple és Openchip, en l’èxit de la qual la Generalitat ha participat molt. M’agradaria tenir una gran planta que fabriqués microxips a gran escala a Catalunya, però ara com ara no és realista. És en els xips especialitzats, d’última generació, on podem guanyar avantatge.

¿En aquest segment, Catalunya pot ser un líder europeu?

Sí, en tot el que és disseny i prototipatge podem ser un referent europeu. Si les administracions acompanyem i hi ha empreses amb capacitat d’arriscar, podem tenir empreses punteres a escala europea i mundial. A Europa, les nostres fortaleses estan en l’automatització industrial, aplicacions per a l’automòbil, telecomunicacions, connectivitat i salut. En canvi, partim en desavantatge en fàbriques especialitzades, empaquetatge avançat, energies renovables i robòtica.

¿Hi ha inversors interessats?

El sector creix a través d’inversió local, tot i que també hi ha part d’inversors estrangers. Tota inversió és benvinguda, perquè en aquesta cursa no podem perdre el temps. Els xips són el ciment del segle XXI, sense aquest elements no es pot fer gairebé res.

La meitat dels fons de l’últim PERTE Chip [52 milions d’euros] han anat destinats a empreses que són catalanes...

És que anar a Madrid i parlar amb [Jordi] Hereu i la resta de ministres funciona.

¿La Generalitat té previstos fons propis per continuar donant suport al sector?

En el Pacte Nacional per a la Indústria, és un eix prioritari, i el Pacte està dotat de 5.000 milions d’euros fins al 2030.

¿D’aquests fons, quants aniran a semiconductors?

No puc donar una xifra, perquè és un pacte viu, consensuat amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT, i l’anirem canviant a mesura que sorgeixin necessitats. Si fan falta recursos, n’hi haurà.

El sector reclama professionals altament qualificats.

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Sí, totalment d’acord. Tenim el talent i ara el que fa falta que apostem per ell.

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