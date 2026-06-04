Noel participa en un projecte de Nacions Unides per impulsar la sostenibilitat del sector agroalimentari
La companyia de Sant Joan les Fonts participarà durant un any en un programa amb 28 empreses més per treballar reptes com l’aigua, els residus i les emissions
Noel participarà en el projecte ImPacto Sectorial, una iniciativa del Pacte Mundial de l’ONU a Espanya que vol promoure canvis en el sector agroalimentari en àmbits com la gestió de l’aigua, la reducció del malbaratament alimentari i la disminució de les emissions de CO₂.
El programa agrupa 29 empreses i preveu un itinerari d’un any amb sessions conjuntes i assessorament tècnic especialitzat. L’objectiu és compartir coneixement i desenvolupar solucions que es puguin aplicar en diferents punts de la cadena de valor agroalimentària.
Noel vincula la seva participació en el projecte amb l’estratègia de sostenibilitat de la companyia, centrada en els àmbits de medi ambient, persones i societat, i amb l’objectiu d’avançar cap al Net Zero 2050.
El director corporatiu de Comunicació i Sostenibilitat de Noel, Jordi Port, afirma que “els grans reptes ambientals que afronta el sector agroalimentari no es poden abordar de manera individual. Iniciatives com ImPacto Sectorial són una oportunitat per sumar coneixement, compartir experiències i impulsar solucions que generin un impacte positiu i real en tota la cadena de valor. A Noel volem formar part activa d'aquesta transformació."
La companyia assegura que en els darrers cinc anys ha reduït un 25% el consum d’aigua per tona produïda. També ha eliminat 329 tones de plàstic del mercat mitjançant la reducció de micratges i canvis en els envasos. En paral·lel, indica que el plàstic reciclat postconsum ja representa aproximadament el 50% del material plàstic utilitzat en els envasos primaris.
Pel que fa als residus, Noel afirma que actualment en valoritza el 88% i que treballa per avançar cap a l’objectiu de residu zero a abocador. L’empresa també apunta que continua incorporant mesures per reduir la petjada de carboni i ampliar l’ús d’energies renovables.
Noel està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2013. Aquesta iniciativa internacional promou que les empreses incorporin deu principis relacionats amb els drets humans, les normes laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció.
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