La plantilla de Nestlé aprova l’acord de l’ERO, que preveu crear 25 llocs de treball a Girona
L’afectació directa a la planta gironina baixa de 12 a 9 treballadors i els inclosos en l’expedient podrien ser recol·locats al centre
La plantilla de Nestlé ha aprovat l’acord de l’ERO, que rebaixa el nombre màxim d’afectats de 301 a 242 treballadors a tot l’Estat i preveu 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. L’aval dels treballadors converteix en definitiu el pacte assolit entre la direcció de la multinacional i la majoria de la comissió representativa, després de diverses setmanes de negociació.
L’acord arriba en l’últim dia del període de consultes, que acabava aquest dijous, i té un impacte directe en la fàbrica gironina. Els 25 llocs previstos a Girona estan vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables NEO i a l’àrea de "packaging". Aquestes places havien estat un dels punts clau de la negociació per reduir l’afectació de l’expedient al centre gironí.
Menys impacte a Girona
L’impacte directe de l’ERO a Girona també baixa. L’expedient havia començat amb 12 treballadors afectats a la planta i, durant la negociació, aquesta xifra ja s’havia reduït a 11. L’acord incorpora una nova rebaixa de dues posicions d’operaris, de manera que l’afectació prevista al centre quedaria en 9 persones. A més, aquests treballadors podrien ser recol·locats dins la mateixa planta gràcies als nous llocs previstos al centre. A Catalunya, les afectacions es redueixen de 178 a 119.
Aquesta és la principal diferència respecte a l’escenari inicial plantejat per l’empresa. La multinacional havia comunicat al maig un expedient que afectava 301 treballadors a tot l’Estat, amb impacte també a Girona, però la negociació ha anat reduint progressivament aquesta xifra. El pacte final situa el màxim d’afectats en 242 treballadors i incorpora alternatives al comiat, recol·locacions internes i millores en les condicions econòmiques.
L’acord també preveu que l’impacte efectiu pugui quedar per sota de la xifra màxima a través de les recol·locacions i les noves posicions previstes dins de Nestlé Espanya. La documentació de la negociació situa en 178 les posicions impactades després d’aplicar aquestes alternatives, amb places a diversos centres.
Les condicions
Les condicions de sortida milloren respecte als primers plantejaments de l’empresa. L’acord fixa una indemnització de 45 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. A més, el càlcul de l’antiguitat es farà des del primer contracte amb l’empresa, una de les qüestions que havia reclamat la part social durant les reunions.
Per als treballadors de més edat, el pacte inclou la possibilitat d’acollir-se a plans de rendes fins als 63 anys, amb percentatges d’entre el 58% i el 65% del salari brut i una revalorització anual del 2%. També s’hi afegeixen complements econòmics per antiguitat i per edat, que se sumaran a la indemnització.
Els complements per antiguitat van dels 15.000 euros per als treballadors amb fins a 15 anys a l’empresa als 30.000 euros per als que superin els 40 anys. Pel que fa a l’edat, l’acord preveu 20.000 euros per als menors de 30 anys, 15.000 euros per als treballadors d’entre 31 i 50 anys i 10.000 euros per als majors de 50 anys.
La ratificació de l’acord arriba després que la part social rebutgés les primeres propostes de la companyia. En una de les reunions anteriors, Nestlé havia plantejat reduir l’afectació de 301 a 267 treballadors, però els sindicats van considerar aquella rebaixa insuficient i van continuar reclamant una millora de les indemnitzacions, més garanties i una reducció més gran del nombre d’afectats.
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