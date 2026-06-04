Preacord a Nestlé per reduir l’impacte de l’ERO i crear 25 llocs de treball a Girona
Els treballadors afectats a Girona podrien ser recol·locats dins del mateix centre gràcies a les noves necessitats de personal
La direcció de Nestlé i la majoria de la comissió representativa dels treballadors han arribat a un preacord per reduir l’impacte de l’ERO anunciat per la multinacional. El pacte, que encara queda pendent de ratificació per part de la plantilla, rebaixa el nombre màxim d’afectats de 301 a 242 treballadors a tot l’Estat i preveu la creació de més de 60 nous llocs de treball. D’aquests, 25 seran a la planta de Girona, vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables NEO.
L’acord preliminar arriba després de diverses setmanes de negociació i d’una última reunió que es va allargar fins a la matinada. La proposta suposa una nova reducció de l’impacte inicial de l’expedient i incorpora alternatives al comiat, recol·locacions internes, millores en les indemnitzacions i complements econòmics addicionals per a les persones que acabin sortint de la companyia.
En el cas de Girona, el preacord reforça el paper de la planta dins l’estructura productiva de Nestlé. L’empresa ja havia posat sobre la taula en anteriors reunions la necessitat de 25 nous llocs de treball al centre gironí, vinculats a l’àrea de "packaging" i a les noves línies de producció de càpsules biodegradables. Aquestes places permetrien absorbir part de l’impacte de l’ERO i, alhora, donar sortida a les noves necessitats industrials de la fàbrica.
L’impacte directe de l’ERO a Girona també es redueix. L’expedient havia començat amb 12 treballadors afectats a la planta gironina i, durant la negociació, aquesta xifra ja havia baixat a 11. El preacord incorpora ara una nova rebaixa de posicions d’operaris, de manera que l’afectació prevista al centre quedaria en 9 o 10 persones, sempre pendent de la ratificació definitiva per part de la plantilla. Aquestes persones podrien ser recol·locades dins la mateixa planta de Girona gràcies als nous llocs previstos al centre.
Les condicions de l'ERO
A escala estatal, el preacord fixa en 242 el nombre màxim de persones afectades. Tot i això, l’impacte efectiu podria quedar per sota d’aquesta xifra a través de les recol·locacions i les noves posicions previstes dins de Nestlé Espanya. La documentació de la negociació situa en 178 les posicions impactades després d’aplicar aquestes alternatives.
Les condicions econòmiques també milloren respecte als plantejaments inicials. El preacord estableix una indemnització de 45 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. A més, el càlcul de l’antiguitat es farà des del primer contracte amb l’empresa, una de les qüestions que havia reclamat la part social durant la negociació.
Per als treballadors de més edat, el pacte preveu la possibilitat d’acollir-se a plans de rendes fins als 63 anys, amb percentatges d’entre el 58% i el 65% del salari brut i una revalorització anual del 2%. També s’hi inclouen complements econòmics per antiguitat i per edat, que se sumaran a la indemnització.
Els complements per antiguitat oscil·len entre els 15.000 euros per als treballadors amb fins a 15 anys a l’empresa i els 30.000 euros per als que superin els 40 anys. Pel que fa a l’edat, el preacord preveu 20.000 euros per als menors de 30 anys, 15.000 euros per als treballadors d’entre 31 i 50 anys i 10.000 euros per als majors de 50 anys.
La majoria de la mesa negociadora ha acceptat les condicions del preacord, però la decisió definitiva quedarà en mans dels treballadors. Els diferents comitès hauran de sotmetre el pacte a consulta de la plantilla abans que l’acord quedi ratificat de manera definitiva. Les mobilitzacions i vagues previstes per aquest dijous queden desconvocades arran del preacord.
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