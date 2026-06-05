El Vaticà vol ordenar les seves finances
Ha tardat 20 anys i tres papes a deixar de ser un paradís fiscal
Avui les seves inversions financeres ètiques són cada vegada més un veritable salvavides
Irene Savio
Lleó XIV fa un any que és al tron i ja ha començat a reordenar els mobles econòmics del Vaticà. És el tercer Papa a fer-ho. Benet XVI va establir les bases, Francesc va ordenar i ara Lleó XIV afina. L’octubre de l’any passat, el Pontífex peruà-nord-americà, que visitarà Espanya del 6 al 12 de juny,va firmar un motu proprio titulat Coniuncta capellà (amb compte conjunt) que ha reforçat el paper de l ’APA, la gestora immobiliària i financera del Vaticà, fundada el 1967. Al desembre, va suprimir la Comissió de Donacions, òrgan de captació de fons que el seu antecessor, Jorge Mario Bergoglio, va crear mentre agonitzava a l’Hospital Agostino Gemelli i que va generar sospites sobre qui controlaria realment l’aixeta de les donacions. Almenys sobre el paper, la cosa sembla que va, segons analistes i exfuncionaris vaticans consultats.
Els números parlen per si sols. Al Vaticà hi ha tres principals entitats que administren actius econòmics i financers: la Santa Seu (la Cúria Romana, que ajuda el Papa en el seu govern), l ’Estat Ciutat del Vaticà (Governatorato) i l’Institut per a les Obres de Religió (IOR). Tots tres tenen balanços independents i tots tres tenen avui les seves finances bastant més ordenades que fins fa poc.
En concret, la Santa Seu va tancar el 2024 (últim exercici publicat, el desembre del 2025) amb una retallada del seu dèficit estructural de gairebé la meitat, de 83 a 44 milions d’euros, i va aconseguir un superàvit d’ 1,6 milions, davant el dèficit de 51 milions de l’exercici anterior. No és poc, i es deu en bona part als resultats de l’ Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica (APSA), que va guanyar 62,2 milions el 2024, amb 1.580 milions en inversions financeres i una rendibilitat de l8,51% en cartera pròpia (l’actiu estrella va ser l’or).
Estirada dels museus
En canvi, les xifres del Governatorato no es publiquen des del 2016, però sí que figura una contribució d’uns 20 milions directament d’aquesta institució al balanç consolidat de la Santa Seu el 2024, una cosa que amb tota probabilitat es deu, sobretot, als bons resultats de l’activitat dels Museus Vaticans, un dels complexos culturals més visitats (al voltant de set milions de persones a l’any). De fet, està a càrrec de tot l’espai físic dins dels murs del Vaticà i Castel Gandolfo, i té despeses limitades, per exemple, en la justícia vaticana i la gendarmeria.
El mateix passa amb l ’IOR, la principal entitat financera del Vaticà. Aquest organisme està obligat a complir «filtres ètics» « que exclouen certes inversions, fins i tot rendibles, com les vinculades a la indústria armamentística i a sectors incompatibles amb la doctrina eclesial (en el passat es va arribar a invertir en fabricants d’anticonceptius, com l’extinta firma suïssa Serono, i en el fabricant d’armes nord-americana Lockheed). L’entitat acaba de publicar el seu millor resultat en una dècada: un benefici net de 51 milions el 2025, el 55,5% més. Al Papa li va correspondre a més un dividend de 24,3 milions per a obres de caritat, el 76% més.
Comptes auditats
Els comptes de Robert Francis Prevost van ser auditats per la firma Deloitte & Touche "sense cap observació" i, igual com les de l’ APA i la Santa Seu, s’han publicat parcialment en obert. Una realitat de transparència que hauria semblat un impossible als qui van seguir el cas Ambrosiano i els escàndols dels anys 60 fins als 90 del segle passat.
Aquesta història, de fet, no comença avui, sinó molt temps enrere, quan fa uns 20 anys el Vaticà va decidir que no podia seguir com abans. Dècades d’escàndols havien deixat la seva reputació financera pels sòls. Marcello Condemi ho sap bé. «Va començar en els anys de Benet XVI», remarca aquest professor de Dret de l’Economia, exdirectiu de l ’Autoritat d’ Informació Financera (AIF) vaticana i un dels artífexs de la primera llei antirentat del Vaticà. Era el 2010 i el que es va construir no era una reforma: era un sistema que no existia. Fins al 30 de desembre d’aquell any, el Vaticà era un forat negre al qual les institucions de vigilància gairebé no podien acostar-s’hi. Després, això va canviar. «Va ser una primera pedra fonamental per portar l’economia del Vaticà al segle XXI», afirma l’expert.
La raó era simple: sense aquest salt, l’Estat més petit del món corria el risc de quedar assenyalat com el que alguns ja murmuraven, un paradís fiscal amb cúpula daurada. Com va arribar a reconèixer l’avui expresident de l’IOR Jean-Baptiste de Franssu, en l’últim balanç: «Els acords fiscals concloguts amb diversos països han garantit la plena transparència fiscal de l’IOR a partir del 2015. [...] Hem posat fi de manera decisiva a l’era de l’IOR com a paradís fiscal». Però hi va haver a més un altre avantatge en aquest camí: després d’una negociació directa amb Brussel·les, el Vaticà va poder per fi adoptar l’euro com a moneda pròpia, una cosa que els seus acords precedents amb Itàlia li havien impedit. «Això també ha permès més estabilitat i autonomia econòmica», afirma.
Francesc va accelerar el que Benet havia iniciat. Va centralitzar la gestió d’actius, va sotmetre el Vaticà a les avaluacions de Moneyval (el comitè europeu antirentat) i el 2024 va col·locar la Santa Seu entre els cinc països del món amb més transparència en matèria de blanqueig, segons el mateix organisme.
No va ser de cop. Va costar una dècada de noves mesures: a més de la llei antirentat, el tancament de milers de comptes bancaris opacs i l’expulsió de clients d’origen dubtós (2012-2014); la creació d’una Secretaria d’ Economia per posar ordre en uns comptes que cada oficina portava pel seu costat (2014); la centralització d’inversions disperses i sovint incontrolables (2020); regles més severes per a contractes i licitacions (2020), i dues coses que haurien semblat impensables al Vaticà del passat: balanços públics i cardenals asseguts a la banqueta per corrupció financera (2019-2024). Allà el judici contra Angelo Becciu.
Canvi de rols
Lleó XIV va heretar aquest bagatge i l’ha retocat. Com diu Pierluigi Consorti, professor de Dret Eclesiàstic i Intercultural a la Universitat de Pisa: «No ha fet encara grans reformes, però sí que ha publicat un motu proprio que torna a l’APA un rol més forti centralitza el sistema, desposseint l’IOR de la gestió exclusiva dels actius financers. L’APA és ara «el veritable banc del Vaticà». L’IOR queda en un paper complementari. En paraules pobres, «l’APA decideix, l’IOR executa», resumeix.
El canvi no és menor per cap altra raó. Com assenyala Condemi, no hi havia gaires més opcions que trobar-ne una nova i millor estratègia inversora. Una raó: la repercussió per a les arques vaticanes de la cada vegada més visible volatilitat en les donacions de les Iglesias més actives (EUA, Itàlia, Brasil i Alemanya). Totes fa anys que són alts i baixos (caiguda sostinguda, lleu remuntada des del 2024) per raons diferents. Hi han influït els escàndols, les baralles entre els corrents interns de l’Església i fins i tot la popularitat de les patates, sobretot als EUA, però també el declivi estructural del nombre de catòlics practicants, com està passant a Alemanya.
El periodista Gianluigi Nuzzi va posar números a aquesta crisi. Segons va escriure al seu llibre Giudizio Universale, el Óbolo de San Pedro – el fons amb què els fidels de tot el món envien les seves ofrenes al Pontífex – hauria passat de 101 milions el 2006 a 51 milions el 2018. Per això la importància del sector financer. Com recull l’últim informe de la Secretaria d’Economia: «Els resultats de la gestió financera van ser especialment sòlids [...] contribuint de forma decisiva a cobrir el dèficit operatiu».
Tot i així, les reformes també han tingut un preu. El gener del 2026, l ’Associació d’Empleats Laics del Vaticà (ADLV) – únic organisme que fa les vegades de sindicat en un Estat on els sindicats estan prohibits i el dret a la vaga no existeix – va publicar la primera enquesta laboral de la seva història. Segons aquest document, el 73,9% d’aquests treballadors senten avui «desconnexióamb la direcció, el 75,9% es considera infravalorat i més del 56% ha denunciat haver patit injustícies o comportaments vexatoris dels seus superiors. Les autoritats es van limitar a respondre que la mostra era petita. El que no van negar és que els salaris estan congelats des del 2008 (tot i que no paguen impostos).
Diferències salarials
Juan Antonio Guerrero Alves, antic prefecte de la Secretaria per a l ’ Economia de la Santa Seu (2019-2022), també ha sortit al pas de les crítiques. En una recent intervenció escrita va assenyalar: «Pocs llocs són més igualitaris que el Vaticà. Les diferències salarials entre el salari menor [empleat nivell 1] i el més gran [prefecte o cardenal] són d’ 1 a 4,5 o d’1 a 5». Això sí, com va reconèixer León XIV en la seva última entrevista, un problema real és el fons de pensions dels empleats del Vaticà, el dèficit del qual ronda entre 630 i 1.500 milions (segons diverses fonts, la disparitat de les xifres també reflecteix alguna cosa de l’opacitat que encara persisteix).
És en aquest context on el gir cap a les inversions cobra sentit: no és només una aposta de modernització financera, també és un matalàs davant un món cada dia menys inclinat cap a la religió. Aquesta és també l’opinió del vaticanista i autor del llibre Las finances vaticanas, entre escàndols i reformes. El Pontífex està ara intentant recuperar «la capacitat de guanyar diners dels diversos organismes, també perquè la situació fins fa un any era veritablement greu [un fort dèficit]», segons Pelós. A més, «és suficient amb mirar quants càrrecs té avui el cardenal Kevin Joseph Farrell... per entendre en qui confia el Papa. Sens dubte, no en un italià».
El Vaticà sembla haver trobat, per fi, el seu lloc en el capitalisme del segle XXI, salvant l’ànima amb filtres ètics però multiplicant els pans i els peixos als mercats. Una altra cosa és el secretisme, aquest sediment de segles que s’adhereix als murs dels palaus apostòlics amb la força de l’encens i que resulta gairebé impossible eliminar. A la Secretaria per a l ’Economia, de fet, han preferit mantenir la tradició: malgrat les reiterades peticions d’informació per a aquest reportatge, cap ha obtingut resposta.
Els ulls que vigilen els diners del Papa
Del fantasma del banquer de Déu a un regulador que aireja els draps bruts. La Santa Seu apuntala el seu control financer davant el blanqueig, mentre els seus organismes lidien amb la falta de comunicació interna.
L’any passat, el Vaticà va detectar 78 operacions financeres sospitoses. Gairebé el doble que les 42 registrades el 2024. La institució el va presentar com una bona notícia, el símptoma que els tallafocs funcionen. I en certa manera ho és: significa que el sistema mira, que algú ara intenta mirar.
Durant dècades, en els sagrats palaus ningú mirava massa, o qui mirava acabava malament. La memòria vaticana és llarga i està plena de cicatrius. Roberto Calvi, el "banquer de Déu" vinculat al cas del Banco Ambrosiano, va aparèixer penjat sota el pont dels Frailes Negres a Londres el 1982, en circumstàncies que la justícia britànica i italiana mai van arribar a aclarir del tot, deixant un espès rastre de màfia, lògies maçòniques i finances eclesiàstiques. Molt més recentment, el 2017, Libero Milone, el primer auditor general nomenat per fer preguntes incòmodes, va ser fulminat i obligat a dimitir sota acusacions d’espionatge que ell sempre va negar, en el que va semblar una clàssica maniobra de la vella guàrdia per protegir els seus feus. La Santa Seu té un llarg i inquietant historial de coses que surten torçades quan algú es posa a revisar els llibres comptables.
Per això l’informe que l’ Autoritat de Supervisió i Informació Financera (ASIF) va publicar el 30 d’abril no és un document apassionant per al gran públic, però importa als mercats. No tant pels 522.000 euros en transaccions cautelarment bloquejades, ni pels 16 casos de presumpte blanqueig remesos a la fiscalia vaticana, sinó per la qual cosa la seva mera existència implica: que ara hi ha un funcionari que compta, que marca i que exposa els draps bruts al sol. L ’ ASIF també ha donat detalls que revelen la complexa geopolítica de l’Església. De les 78 alertes, 73 van procedir directament de l’IOR, l’anomenat Banc Vaticà, i, curiosament, una part significativa dels fluxos sota sospita procedia de zones de conflicte o alta inestabilitat com Birmània (Birmània), on les missions catòliques operen sovint en l’economia submergida. Després d’una revisió exhaustiva, 71 d’aquestes alertes van ser finalment autoritzades al comprovar-se el seu origen legítim, però l’avís ja estava donat. A la Roma papal, el mer fet que s’encengui una llum d’alarma és una revolució.
De fet, la Santa Seu no és només una institució religiosa amb 2.000 anys d’història. És també l’última monarquia absoluta d’ Europa (el cap suprem del qual és el Papa), un Estat sobirà amb un patrimoni immobiliari colossal i dispers per París, Londres, Roma i mig món, i una burocràcia econòmica pròpia que ha sigut, a primera vista, tan críptica com un text en llatí. Aquest laberint institucional va funcionar durant dècades amb prou opacitat per allotjar desfalcs, inversions ruïnoses a l’estranger i trames de corrupció que van protagonitzar els escàndols dels vuitanta i noranta. Una taca reputacional que li ha costat al Vaticà 20 anys de reformes i tres pontificats començar a netejar. Avui, l’estructura ha abandonat el caos feudal i són cinc els principals organismes que vertebren i es reparteixen el poder de les finances vaticanes.
¿Què fan exactament aquests cossos en la nova era de l’eficiència? Grosso modo: la Secretaria per a l’Economia fixa les regles del joc, dissenya els pressupostos i supervisa tots amb puny de ferro; el Governatorato administra l’espai físic, les infraestructures de la Ciutat del Vaticà i es beneficia de les sucoses entrades dels Museus Vaticans; l’APA gestiona el patrimoni immobiliari gegant i la tresoreria central; l’IOR custodia i administra els fons de les ordes religiosos i institucions catòliques de tot el planeta, i l’Auditori General revisa els comptes a posteriori per certificar que cap dels anteriors faci trampes.
En aquest engranatge, l’ASIF –que tècnicament és un òrgan administratiu independent– actua com el regulador extern a l’estil dels supervisors bancaris nacionals i el Banc Central Europeu. La seva missió principal és vigilar amb lupa l ’ IOR en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, i és qui elabora aquest informe anual que aquest any va trobar 78 raons per prestar atenció. Que les trobi, que les expliqui en una roda de premsa i que les publiqui en obert és, per això, el veritable avenç. No és poca cosa. Durant molt temps, en aquest laberint de marbre, encens i llatí, la consigna institucional era no buscar. I si no busques, és clar, els comptes sempre quadren.
El problema és que no sempre aquests organismes comuniquen –de fet, alguns diuen que és al revés, que hi ha una profunda desconfiança– i que a més la mateixa estructura fa difícil tenir flexibilitat a l’hora de transferir fons. La col·lecta del Domund (jornada en què l’Església catòlica universal resa pels missioners i realitza una col·lecta mundial), per exemple, va per al Dicasteri de l’Evangelització, i la col·lecta de Terra Santa va per al dicasteri d’Iglesias Orientals. Aquests fons s’han d’aplicar a la finalitat per a la qual van ser donats i no es poden transferir a altres dicasteris amb altres funcions diferents. Així són les estrictes regles vaticanes.
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