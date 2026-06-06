Comexi obre "una etapa estratègica" amb l’ampliació de Riudellots
La companyia de fabricació de maquinària per a envàs flexible, ha inaugurat una expansió de les seves instal·lacions prop de 5.000 metres quadrats
Comexi ha inaugurat aquest dissabte una ampliació de prop de 5.000 metres quadrats de les instal·lacions a Riudellots de la Selva, que li permet assolir una superfície total d’uns 25.000 metres quadrats. Aquesta expansió comporta un increment del 40% de la seva capacitat productiva.
La inversió s’emmarca en l’estratègia de creixement de l’empresa dedicada a la fabricació de maquinària per a envàs flexible i reforça la seva aposta per mantenir i consolidar l’activitat industrial a Catalunya. Amb les noves instal·lacions, la companyia vol guanyar capacitat per continuar desenvolupant tecnologia d’alt valor afegit i reforçar la seva posició de lideratge en el mercat internacional de maquinària per al sector de l’embalatge flexible.
A més, la companyia manté un compromís amb la innovació i la sostenibilitat, dos eixos que consideren «clau» en la transformació del sector cap a models productius més eficients i alineats amb els principis de l’economia circular.
El president de Comexi, Pau Xifra, ha assenyalat que l’ampliació suposa «una nova etapa estratègica que coincideix amb el relleu generacional». A més, ha assegurat que la nova nau els permetrà «unificar sota un mateix sostre les enginyeries i operacions» i potenciar l’àrea d’R+D de l’empresa.
L’acte d’inauguració també ha comptat amb la presència del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que ha valorat especialment el caràcter familiar de la companyia i la seva aposta constant per la innovació. «Les coses deixen de ser útils en el moment que no s’inverteix en innovació», ha remarcat i ha eafegit que Comexi «és un exemple d’empresa que volem tenir arreu de Catalunya».
Aquest dissabte al matí, més d'un centenar de treballadors i familiars, juntament amb diverses autoritats -entre elles, l'alcalde de Riudellots, Josep Maria Santamaria; el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; o el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer- han visitat les noves instal·lacions i han compartit un aperitiu a l'empresa.
Comexi, fundada el 1954, té una facturació de 187 milions d’euros i compta amb una plantilla de més de 600 empleats. A més de la seu de Riudellots, l’empresa especialitzada en la impressió i conversió d’envàs flexible compta amb una fàbrica a Montenegro (Brasil) i gestiona tres centres tecnològics, ubicats a Riudellots, Montenegro i Miami (Estats Units), aquest darrer obert el 2023. La companyia també disposa de dues oficines comercials, a Monterrey (Mèxic) i Bangkok (Tailàndia), que li permeten cobrir els mercats emergents de Centre-amèrica i el Sud-est Asiàtic i reforçar la seva estratègia d’internacionalització.
Recomanació de teletreball
Durant l’acte, el conseller també ha aprofitat per parlar sobre la recomanació del Govern a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona fer teletreball durant la visita del Papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. Sàmper ha explicat que la recomanació s'ha adoptat després que els serveis d'Interior i Protecció Civil hagin avaluat l'abast de la visita del pontífex. "S'ha fet una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita, des de Treball hem d'entrar amb les recomanacions que fem a les empreses", ha afirmat. Ho ha dit durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva (Selva), que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
El conseller ha insistit que es tracta d'una recomanació i no d'una obligació, adreçada tant a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona com als treballadors que s'hi hagin de desplaçar. L'objectiu, ha dit, és contribuir a reduir la mobilitat en uns dies en què es preveuen afectacions importants derivades dels dispositius de seguretat associats a la visita papal. "Les condicions i els dispositius de seguretat que sempre envolten la visita del Sant Pare són molt importants i volem col·laborar a reduir la mobilitat en el que sigui possible", ha assenyalat. La previsió és que la mobilitat sigui "tensa" durant dilluns i dimarts vinent.
Segons Sàmper, la mesura s'ha acordat amb els principals agents socials i econòmics. En aquest sentit, ha detallat que el Govern s'ha reunit amb els sindicats CCOO i UGT i amb les patronals Foment i PIMEC, i ha assegurat que la decisió s'ha pres de manera consensuada. De fet, ha apuntat que algunes empreses ja havien començat a activar fórmules de teletreball abans que la Generalitat fes pública la recomanació.
La posició del conseller de Treball arriba després que aquesta mateixa setmana la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assegurés que aquesta mesura, inicialment plantejada pel Ministeri, no estava prevista. Dimarts va assegurar que l'executiu estava centrat a "garantir la mobilitat" a la ciutat davant l'arribada del Papa.
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