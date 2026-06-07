Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
La província se situa entre les deu de l’Estat on cal fer més esforç per pagar un habitatge de 80 metres quadrats
Viure de lloguer a Girona continua exigint un esforç molt superior al recomanat per accedir a un habitatge. Els residents a la província van haver de destinar el 55% del salari brut a pagar el lloguer d’un pis de 80 metres quadrats durant el 2025, segons l’estudi Relació de salaris i habitatge de lloguer el 2025, elaborat per Fotocasa i InfoJobs. La xifra situa Girona per sobre de la mitjana espanyola, que és del 50%, i entre les deu províncies de l’Estat on el lloguer pesa més sobre els ingressos.
L’informe calcula aquest esforç a partir del salari brut mitjà ofert per les empreses a InfoJobs i del preu mitjà del lloguer recollit per l’Índex Immobiliari Fotocasa. En el cas de Girona, el preu del lloguer es va situar en 14,99 euros per metre quadrat al mes el desembre del 2025. Això implica un cost anual de 14.390 euros per a un habitatge de 80 metres quadrats. El salari brut mitjà a la província va ser de 26.264 euros anuals, equivalent a 2.189 euros bruts mensuals en dotze pagues.
La pressió del lloguer a Girona es manté, a més, en el mateix nivell que l’any anterior. El 2024, els gironins ja destinaven el 55% del salari brut a pagar l’habitatge de lloguer. La dada deixa la província en una posició clarament tensionada dins del mercat estatal i molt per sobre del llindar del 30% que habitualment es considera recomanable per no comprometre la resta de despeses de la llar.
Girona és la vuitena província de l’Estat on el lloguer exigeix més proporció del salari brut. Només la superen Barcelona, amb un 76%; Madrid, amb un 72%; les Illes Balears, amb un 64%; Biscaia, amb un 61%; Las Palmas, Guipúscoa i Màlaga, totes tres amb un 57%. Just per darrere de Girona apareixen Santa Cruz de Tenerife, amb un 54%, i València, amb un 53%.
Les dades a Catalunya
El contrast dins de Catalunya també és notable. Barcelona encapçala el rànquing estatal amb un esforç del 76% del salari brut, molt per sobre de Girona. A l’altre extrem, Lleida se situa en el 33% i Tarragona en el 39%. En conjunt, Catalunya és una de les comunitats on el lloguer té més pes sobre els salaris, amb un 70% del sou brut destinat a pagar un habitatge de 80 metres quadrats. Només Madrid, amb un 71%, queda lleugerament per sobre.
La mitjana catalana també reflecteix una pressió superior a la del conjunt de l’Estat. El preu del lloguer a Catalunya va tancar el 2025 en 20,02 euros per metre quadrat al mes, amb un cost anual estimat de 19.219 euros per a un pis de 80 metres quadrats. El salari brut mitjà, en canvi, es va situar en 27.647 euros anuals. Això explica que l’esforç salarial per pagar el lloguer hagi passat del 64% el 2024 al 70% el 2025.
A escala estatal, el lloguer també guanya pes sobre els ingressos. El salari brut mitjà ofert va pujar un 1% el 2025, fins als 27.336 euros anuals, mentre que el preu de l’habitatge de lloguer va créixer un 6,9% i es va situar en 14,21 euros per metre quadrat al mes. Amb aquestes dades, una persona amb el salari mitjà havia de dedicar el 50% del sou brut a pagar el lloguer d’un pis de 80 metres quadrats, tres punts més que el 2024.
Fotocasa i InfoJobs atribueixen aquesta evolució a la desconnexió entre salaris i preus de l’habitatge. María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa, considera que destinar la meitat del salari al lloguer suposa una situació "d'emergència habitacional" perquè redueix la capacitat d’estalvi i limita altres despeses essencials. Mónica Pérez, directora de comunicació d’InfoJobs, apunta que els sous han crescut de manera moderada, però de forma insuficient davant l’encariment de l’habitatge.
A l’altre extrem del rànquing, les províncies on el lloguer pesa menys sobre el salari brut són Jaén, amb un 23%; Terol, amb un 25%; Càceres, amb un 27%; Ciudad Real, amb un 28%; i Albacete, Ourense, Badajoz i Còrdova, totes amb un 29%. L’informe assenyala que només nou províncies destinen el 30% o menys dels ingressos bruts al pagament d’un habitatge de lloguer.
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